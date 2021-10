El festival de Sitges va viure el seu habitual ritme d’estrenes amb espai també per als nous treballs creats a la Catalunya Central. Vam esperar amb ganes (i esperança) la resolució del premi Méliès al millor curt fantàstic de l’any, amb la nominació de la realitzadora de Sant Fruitós Mireia Noguera i el seu brillantíssim Nunca te dejé sola. No hi va haver sort, però això no canvia una trajectòria meteòrica realment prometedora. D’altra banda, l’Auditori de Sitges va ser testimoni de l’estrena de Night breakers de Gabriel Campoy (Sabadell, 1988) i Guillem Lafoz (Manresa, 1987). La seva darrera creació es va presentar en una sessió especial al costat de l’esperada Mad god, dirigida pel visionari Phil Tippett, una referència dels efectes especials. Després d’oferir el 2019 també el seu primer curt, Helena, que ha tingut un excel·lent recorregut per festivals internacionals, Campoy i Lafoz van tornar a Sitges amb una creació més ambiciosa, tant des d’un punt de vista narratiu com de producció. Night breakers ens situa en un futur distòpic, on un grup de persones avancen per un subsòl urbà. Els seus problemes amb un entorn letal s’afegiran a les difícils relacions personals entre els membres de l’expedició. La cinta té un acabat de post-producció digne de la millor proposta nord-americana, circumstància que encara queda més emfatitzada en saber que s’ha enllestit des de l’estudi barceloní Moonlight. I, malgrat tot, allò que diferencia aquest treball de qualsevol altre és l’abrumadora astúcia del seu concepte, que recorda l’aclamada nissaga Un lloc tranquil, de John Krasinski, però canviant l’estratègia sonora per una lumínica. El talent de Campoy i Lafoz fa pensar en el dels primerencs Peter Jackson i Sam Raimi, fet que converteix Night breakers en el vaticini d’una carrera carregada d’èxits i, sobretot, de molta saviesa cinematogràfica. Tant de bo sigui així. I és que el festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya va tancar l’edició amb una sensació d’eufòria. I amb un palmarès que acostuma a ser el reflex d’una selecció oficial que genera consens i satisfacció entre els seguidors del festival, aquí més importants que a qualsevol lloc en el món. Lamb, de l’islandès Valdimar Jóhannsson, s’imposava com el millor film després de convèncer a tothom a través de la seva narrativa indirecta i de la seva història sobre una insospitada adopció animal digna del millor relat de Jean-Claude Carrière. Ja va guanyar a la secció Un certain regard a Canes el premi a l’originalitat i és una qualitat que ningú no li discutirà. La impecable Noomi Rapace, que interpreta la sorpresa mare, també va sortir premiada en un guardó compartit amb Susanne Jensen de Luzifer. Segurament vivim uns temps en els quals necessitem la metàfora del que és extraordinari per poder comprendre una contemporaneïtat desconcertant. Segueixen aquest esquema The innocents, d’Eskil Vogt, premi especial del jurat; Tres, de Juanjo Giménez, Méliès d’Argent a la millor pel·lícula; Silent night, millor guió per a Camille Griffin; i Mona Lisa and the blood moon d’Ana Lily Amirpour, millor banda sonora i premi del jurat jove a la millor pel·lícula.