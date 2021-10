El 41è Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre es va cloure ahir amb un concert de la Capella de Música Burés al Casino Burés, a Castellbell i el Vilar, en el qual van assistir 200 espectadors. El darrer concert portava per títol «A flor de pell» i els cantaires van apel·lar a la sensibilitat del públic amb peces d’Els Miserables, l’Himne dels Pirates i, fins i tot, amb temes del cantant i compositor traspassat Pau Donés. Els organitzadors en van quedar satisfets del resultat i és que va ser un concert que va agradar al públic.

Els concerts anteriors del festival, el de l’Escolania de Montserrat i el de la Polifònica de Puig-reig amb acompanyament d’Albert Ginovart, també van ser un èxit i hi van assistir més de 200 persones a cada un. Aquest any era el primer cop que es podien comprar les entrades per Internet.