La llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest dimarts (19 h) la presentació de la darrera novel·la de l’escriptora badalonina Sílvia Soler, 'Nosaltres, després' (Univers), una obra sobre el pas del temps, l’amor i els alts i baixos de la vida. Sobre la família i els amics, temes recorrents en una autora amb un públic molt fidel, que ha signat les celebrades novel·les 'L’estiu que comença' (Premi Ramon Llull), 'Un any i mig' i 'Els vells amics'. I aquest, dimecres, el músic i escriptor Gerard Quintana visitarà la Fàbrica Vella de Sallent (19 h) per parlar als lectors sobre la seva segona novel·la 'L’home que va viure dues vegades', Premi Ramon Llull 2021. Organitzada pel Club de Lectura de la Biblioteca de Sallent, per assistir a la xerrada cal inscriure’s trucant al 93 820 63 01 o escriure a b.sallent.samc@dib.cat, indicant nom, cognoms i número de telèfon dels assistents.