L’escultor danès Björn Nörgaard (Copenhaguen, 1947) ja és a Manresa per participar en l’inici dels actes preparats per al Centenari de Joseph Beuys (Krefeld ,1921–Düsseldorf, 1986), considerat un dels artistes més influents de la segona meitat del segle XX per la transformació radical que va aplicar a l’art contemporani. Ho fa convidat pel projecte Manresa 2022 i amb l’objectiu de reivindicar la influència que va tenir Manresa i Ignasi de Loiola en l’obra de Beuys. Nörgaard -el darrer col·laborador viu de Beuys- ja va ser a Manresa el 1994 per homenatjar-lo amb el compositor i músic Henning Chistianse. L’artista danès es trobarà amb artistes i alumnes a Manresa i participarà divendres amb una acció en la presentació del llibre Joseph Beuys. Manresa, una geografia espiritual (Editorial Tenov), a cura de Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa, i Llorenç Bonet, de Tenov.