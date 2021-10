Amb pissarres com a element de comunicació i amb la intenció de promoure una reflexió sobre l’acte d’escriure i de pensar. Aquesta serà la base de l’acció Better late than never que Björn Nörgaard oferirà avui (18.30 h) a l’Auditori de la Plana de l’Om, una performance que serà introductòria a l’acció que es desenvoluparà el març vinent, en la qual utilitzarà diversos materials relacionats amb la simbologia de Beuys i músiques de Henning Christiansen. Una acció que coincidirà amb la presentació del llibre Joseph Beuys. MANRESA, una geografia espiritual (Editorial Tenov), una publicació a cura de Pilar Parcerisas i que amplia el contingut del llibre publicat el 1994 sobre l’acció MANRESA, ara amb versions en català, castellà i anglès. La presentació anirà a càrrec de Parcerisas i l’editor Llorenç Bonet. Les invitacions es poden adquirir a través de kursaal.cat i manresa2022.cat.