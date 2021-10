«La llum és més maca al matí». Són poc més de 2/4 de 4 de la tarda d’un dijous que ha començat fred, però que s’ha tornat càlid. L’escultor danès Björn Nörgaard (Copenhaguen, 1947) es mira la seva Creu de Beuys, sota el Pont Vell de Manresa. El 1994 la va crear i la va traslladar de Dinamarca a la capital del Bages per incloure-la en l’acció Manresa HBF, un acte d’homenatge a Joseph Beuys (Krefled, 1921-Düsseldorf, 1986) que donava continuïtat a l’acció titulada MANRESA que l’artista alemany va realitzar el 1966 a la galeria Schmela de Düsseldorf, amb el compositor danès Henning Christiansen i del mateix Nörgaard.

L’estiu del 1966, mesos abans de l’acció MANRESA, Beuys, un dels artistes més influents en la història de l’art del segle XX, havia visitat Manresa i la Cova: estava en l’apogeu de la seva carrera i sant Ignasi, amb qui va establir un paral·lelisme biogràfic, va ser un doll d’inspiració.

L'últim col·laborador

Vint-i-set anys després de la seva primera visita a Manresa, Nörgaard, el darrer dels col·laboradors de Beuys que continua viu, repassava amb la mirada i les mans la creu de bronze, situada davant de la Cova de Sant Ignasi, que tampoc no havia tornat a veure ni tocat des del 1994. Ho feia acompanyat de la manresana Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa, que li explicava com havia canviat l’entorn des del 1994. La llum, com deia Nörgaard, seria millor al matí per fotografiar la creu. Per tornar-la a mirar.

Nörgaard, avui considerat l’artista danès més rellevant, serà fins demà a Manresa -on aquest divendres es trobarà amb els estudiants de Batxillerat Artístic del Lluís de Peguera i farà una acció a la sala Plana de l’Om (vegeu desglossat de la pàgina següent)- per buscar localitzacions que l’han d’inspirar. Convidat per Manresa 2022, Nörgaard executarà una nova acció artística, després de MANRESA i Manresa HFB, que es desenvoluparà el març del 2022, coincidint amb els 500 anys de l’arribada de Loiola a Manresa. Però, per a ell, no implicarà tancar cap cercle: «Jo no tanco mai res», diu. I somriu.

L’acció MANRESA va significar «molt per a la meva manera de pensar. Com l’art podia servir per parlar de temes complicats. Als anys 60 ja es parlava de com l’art i la política intentaven trobar noves idees per poder desenvolupar la societat. Estàvem convençuts que aquelles ideologies, com el marxisme, el comunisme i el capitalisme, estaven equivocades.

Amb el comunisme no hi havia llibertat de pensament i amb el capitalisme es destruiria el planeta, la natura, per fer diners. I estàvem convençuts que el capital principal de la societat era l’ésser humà. Havien de cooperar amb la natura i no només usar-la. Érem uns somiadors? Potser érem els realistes, vist el que ha passat el darrer mig segle i quan avui només hi ha un sol déu, el capitalisme, i no tens possibilitats d’escollir». En aquest punt, explicava ahir Nörgaard, «Beuys va tenir molt clar com l’art podia intervenir. És la concepció de l’art expandit: cada persona és un artista, en potència».

I què diria Beuys del món artístic actual? Torna a somriure. «Beuys no creia que l’art fos un objecte d’especulació. Segur que tindria bones idees i bones respostes per al món d’avui, per canviar-ho tot». Per a Nörgaard, com crear el món del futur «és un diàleg que no s’ha d’aturar mai». Per a ell va començar a principi de la dècada del seixanta. I continua: «No vivim en un món amb una veritat, una explicació i una religió. Cada vegada que resols un problema («quin és l’element 3»?) en tens dos més. Si entens que la vida és un procés orgànic podràs comprendre les persones d’una manera diferent... El temps de gaudir de la solució és molt curt».

L’artista danès, creador del sarcòfag on reposarà la reina Margarida de Dinamarca, apunta que la idea de l’escultura social de Beuys com a potència de l’art per transformar la societat, apareix quan cadascú de nosaltres «es transforma. Cada persona pot ser un artista, no cal que faci pintures i escultures. La revolució no està en la massa sinó en l’individu: si cadascú de nosaltres es transforma amb autodeterminació i llibertat pot transformar la societat». Avui, també? Riu. Preguntes, preguntes, preguntes.

Trobades per aprendre

En la trobada que aquest dijous farà amb els estudiants, l’artista danès explicava que les concep com un intercanvi d'idees. «Vull aprendre. Si no aprens quan ensenyes, és que no ensenyes», perquè, assenyala, l’ensenyament sempre ha d’anar en dues direccions. Farà als estudiants una demostració sobre l’ús dels metalls en diferents combinacions, i els farà experimentar «les sensacions» que cadascun dels metalls els transmet i com aquests permeten experimentar el món.

L’artista definia la proposta com un «exercici de comunicació no verbal». «Creus que el món és el que veus, però el llenguatge i el món són coses diferents». Per a ell, es pot canviar el món si es canvia el llenguatge que s’usa sobre el món. Respostes per a una societat més justa.