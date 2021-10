Cineclub ofereix aquest diumenge una nova sessió dedicada a Manel Camp, inclosa en el projecte «De Minorisa a Carst» que celebra el 75è aniversari del gran creador manresà, i dins dels actes de Tocats de Lletra. Gràcies per la propina (1997), el film que podrem veure, tanca la fecunda col·laboració del músic bagenc amb el director Francesc Bellmunt, que s’inicià amb El complot dels anells (1987) i continuà amb Un negre amb saxo (1989) i Monturiol, senyor de la mar (1993). Bellmunt és un nom força oblidat a l’actualitat, però fou pràcticament l’únic cineasta català que rodà amb regularitat en els anys vuitanta i noranta. La seva filmografia, tan voluntariosa com discreta, toca diferents gèneres però mostra una inclinació especial per la comèdia (L’orgia, Salut i força al canut, La quinta del porro…). Gràcies per la propina, el seu penúltim treball, apareix com la seva proposta més interessant i recomanable. El director sabadellenc trasllada a la pantalla gran la novel·la homònima de Ferran Torrent, que també va participar en el guió. El llargmetratge evoca la infantesa i la joventut, en els anys de la dictadura franquista i en l’imaginari poblet valencià de Beniconlí, dels germans Ferran i Pepín Torres, dos orfes amb uns oncles molt peculiars (un impecable Santiago Ramos) que contraresten la grisor ambiental amb el seu esperit anàrquic. L’autor de Pa d’àngel desgrana una crònica sentimental i autobiogràfica (les memòries confesses de Torrent) que reconstrueix acuradament una atmosfera agredolça que combina equilibradament la tendresa i la ironia. Bellmunt aconsegueix en aquesta ocasió, a diferència del que li succeí majoritàriament a la seva carrera, una correspondència plausible entre les intencions i els resultats. La notable banda sonora de Manel Camp aporta un registre jazzístic declaradament malencònic.