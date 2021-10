La filla del recordat Félix Rodríguez de la Fuente aplega el pensament i el llegat del seu pare en un volum que ajuda a comprendre la figura del naturalista que va apropar la fauna de la península Ibèrica a les llars espanyoles en l’inoblidable programa «El hombre y la tierra».

La consciència ecologista ha anat en alça en les darreres dècades i avui en dia és unànime el sentiment de la necessitat de conservar el medi ambient i la biodiversitat. A la segona meitat de la dècada dels 70, el programa El hombre y la tierra va contribuir poderosament a divulgar el coneixement sobre els animals del territori ibèric i l’estima per la preservació de les espècies. El responsable va ser el naturalista i divulgador Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), que va morir en estavellar-se l’avioneta en què viatjava per a la realització d’un dels seus documentals a Alaska.

El llibre, coordinat per la seva filla Odile, exposa el pensament humanista i ecologista del seu pare, així com la transcripció de les seves principals intervencions radiofòniques i televisives. També hi podem llegir la glossa que en fan personalitats de diversos àmbits com l’arqueòleg Juan Luis Arsuaga, un relat de Miguel Delibes, fotografies del seu arxiu personal i la reproducció de pàgines dels quaderns de camp.