Els materials parlen. Amb el tacte, les olors. Tenen el seu propi so. I s’expressen amb la mirada de l’artista. «Primer és el pensament, després les paraules», apuntava ahir l’escultor danès Bjørn Nørgaard amb una ampolla de cervesa a la mà després d’acabar l’acció Better late than never, que ahir va omplir l’auditori de la Plana de l’Om i que va servir per homenatjar Joseph Beuys en el centenari del seu naixement. Una efemèride mundial que connecta amb la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages i que, ahir, també, va servir per relligar els paral·lelismes entre Loiola i Beuys i recordar, amb la música que va impregnar l’acció de Nørgaard, el compositor Henning Christiansen, mort el 2018. Els dos artistes danesos, estrets col·laboradors de Beuys, van protagonitzar fa 27 anys una acció artística mai vista a la ciutat: Manresa HBF (Manresa Estació Central) el 4 de novembre de 1994. Ahir, 29 d’octubre de 2021, Nørgaard reinterpretava -i posava a l’abast plàsticament- les idees de Beuys, segurament més vigents que mai. I cavava en unes arrels que s’han buscar el 1966 a Düsseldorf amb l’acció MANRESA.

Nørgaard, descalç, camisa blanca, i vestit amb armilla, va avisar: «Jo no puc fer una conferència». Ell, va reblar Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa, s’expressa amb els materials: fang, guix, cera, pedra, sang, fusta, greix, mantega. Un alfabet matèric. Tres pissarres en un extrem i una creu partida, meitat coure, meitat vidre, presidien l’escenari. Elements de Beuys. Les pissarres van servir a Nørgaard per sintetitzar, com si fossin partitures, el pensament artisticosocial de l’homenatjat: la primera pissarra (element 1), la influència de Wilhelm Lehmbruck del qual Beuys en va capgirar el concepte per arribar a l’escultura social: no ha de ser l’art qui rebi la pressió de la societat sinó l’art qui la pressioni; la segona pissarra (element 2) subratllava que cada persona és un artista en potència: la revolució no la fa la massa sinó l’individu; i la tercera pissarra (element 3? amb interrogant, sí): si la societat ha passat del guiatge religiós al materialisme (passat i present), quin és el futur? Espiritualitat, somnis... «Creua línies, omple-ho amb la teva imaginació».

I Nørgaard es va treure la jaqueta i la va penjar en la primera pissarra. Havia de creuar la línia. Trencar la barrera del llenguatge i expressar-se amb els materials.

Millor tard que mai

Resposta? O un altre interrogant? L’artista danès va agafar un bloc de fang que va dividir en trossos amb les mans. Va llençar-los al terra els va xafar amb els peus. Era el torn de la cera, verda i líquida, que va fer surar per un tauló de fusta i un tronc situats davant de la creu. Allí, una destral esperava que Nørgaard l’agafés per tallar el cap d’una escultura de guix que emulava les deeses clàssiques. Guix acabat de fer li va servir per clavar l’escultura i guarnir-la amb llumetes. S’apropava a la creu. La part de metall va quedar semicoberta amb parts de greix i mantega llançades per l’artista; la part transparent la va untar de la mel. Nørgaard va situar a primer terme un pa de pagès que va cobrir amb una rosa vermella i amb un lluç. L’artista prenia distància al costat de les pissarres i feia un glop de la cervesa. S’ho mirava. S’acostava a la part final. Amb una esponja amarada de sang de xai, Nørgaard va començar a pintar el tronc. Després, la sang de l’esponja, arrepenjada en un pal metàl·lic en la creu transparent, acabaria lliscant per ella. Els materials parlen. I l’artista tornava a trepitjar el fang, la pedra, situava el cap tallat damunt del tronc, agafava un plat de ceràmica i se l’acostava al pit mentre la llum de la sala desapareixia. Només quedaven les llumetes blaves i una escena de línies creuades amb un alfabet de materials mentre Nørgaard marxava. El públic va esclatar en un calorós aplaudiment. Què havia presenciat més enllà de la plasticitat? En l’era de les selfies, l’escenari es va convertir en un plató per immortalitzar. Com les idees, ara més reals que els somnis. El març del 2022, més.