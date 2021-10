El documental 'L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa', de Joan Celdran i Àngel Leiro, retrata la trajectòria del cantant i també mostra un retrat íntim de la seva personalitat a través d'una conversa amb ell. En declaracions a l'ACN, Celdran explica que Sisa és "un creador polièdric" i és molt difícil de retratar. Per això, els dos directors van plantejar el documental com un autoretrat, en el qual és el mateix Sisa qui s'explica a través d'una conversa "molt sincera". 'L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa' s'estrena aquest diumenge a l'In-Edit i es podrà veure de nou el divendres 5 de novembre.

El codirector explica que el títol del documental 'L'home dibuixat' és una referència al primer disc que va publicar Sisa l'any 1968 i que portava el mateix nom. Celdran creu que el títol defineix bé allò que el documental vol ser: "El retrat d'un creador, músic i poeta que s'ha fet gran, però que, com un home a mig dibuixar, segueix dient que no sap qui és". En aquest sentit, indica que el documental és un retrat de Sisa i que, per una banda, repassen la seva trajectòria com a músic i poeta i, per altra, mostren "un retrat íntim, en què el protagonista se sincera i s'explica a ell mateix". El codirector destaca que l'artista "descobreix els dubtes, les pors i les esperances que marquen el seu present i que ajuden a entendre millor allò que ha fet en el passat".

Celdran assenyala que Sisa ha viscut moltes vides i el documental és vol aproximar a cadascuna d'elles. Admet que concretar "tot aquest univers tan ric i divers en una pel·lícula d'una hora és una feina complicada" que han intentat sintetitzar en la idea sobre la recerca de la pròpia identitat. El codirector ha dit que Sisa és un idealista i un somiador, i que, poc o molt, ho segueix sent actualment. "Veiem que s'ha fet gran i continua sense trobar al món allò que hi ha buscat sempre". Celdran recorda que com el mateix cantant explica: "Tots els somnis tenen un preu, però un no sempre s'està disposat a pagar-lo".