Després de dècades d’una trajectòria marcada per la literatura infantil i juvenil, Josep Vallverdú va decidir endinsar-se en la poesia, el gènere que ha protagonitzat les seves obres durant els últims anys. A l’edat de 98 anys, el narrador, assagista, traductor i poeta recull en la seva darrera obra, Pa de Forment, una sèrie de poemes que, tot i ser simples i senzills, estan carregats de sentit i saviesa.

Vallverdú va participar ahir en una conversa amb el filòleg manresà Jordi Estrada sobre aquesta última obra i també sobre la seva trajectòria en un acte celebrat a l’Espai Òmnium de Manresa i en el marc del festival Tocats de Lletra. El reconegut com a «pare» del Rovelló, trasllada a través de la setantena de poemes de Pa de Forment una aura de vitalitat i esperança malgrat tractar àmbits tan diferents com l’amor, denúncia social, la mort o experiències quotidianes del dia a dia.

«Ara m’he posat a fer poemes perquè m’hi sento més implicat», va assegurar Vallverdú, que va destacar que les seves obres sempre tenen com a base tant la seva memòria com les seves experiències quotidianes. Referint-se a la seva memòria, l’autor lleidatà va recordar com va viure una postguerra l’angoixa de la qual «no es pot ni explicar», la mort dels seus pares, els fracassos o el naixement del seu fill, amb discapacitat des que va arribar al món. Tot i això, en els poemes desprèn optimisme. En aquest sentit reconeix que «soc un pessimista que treballa com un optimista».

Vallverdú no amaga la seva edat. «Envellir no és una joia, és un fàstic. I us ho diu un home que té una salut de ferro», va dir entre les rialles dels assistents. Fent una mirada enrere, l’autor va fer gala del seu toc humorístic recordant l’origen de la seva vocació literària, que va sorgir des que era ben petit, amb només quatre anys. Va explicar l’anècdota en qüestió, un estiu en què es trobava ajudant el seu avi a recollir patates va clamar la frase «oh, padrí, quin bé de Déu de patates».

Pa de Forment rep aquest nom perquè els seus primers nou poemes estan relacionats amb el pa i amb les seves variants, que serveixen d’excusa pe tractar altres temes d’àmbits tan diversos com els esmentats anteriorment.

Durant l’acte el mateix Vallverdú va llegir alguns dels poemes de Pa de Forment, mentre que les actrius manresanes Fina Tapias i Àngels Torrens van llegir un recull de poemes de tota la trajectòria literària de Vallverdú.

Aquest acte va omplir pràcticament de públic tot l’Espai Òmnium de Manresa.