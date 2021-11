El Centre Hospitalari de Manresa i un local d'oci del centre de la ciutat seran fins divendres els espais de rodatge del segon llargmetratge de Marta Díaz, titulat Los buenos modales. Es tracta d'una coproducció d'Escándalo Films, la productora de l'ESCAC, amb Atresmedia. Amb guió de la mateixa directora (que va debutar amb Mi querida cofradía, que va rebre molt bones crítiques en el Festival de Cinema de Màlaga del 2018), el film el protagonitza, entre d'altres, l'actriu Inma Cuesta. El rodatge, segons ha pogut saber aquest diari, ha començat avui al local manresà, llogat per a la gravació. Als carrers adjacents al Centre Hospitalari hi ha diversos cartells on s'avisa de la prohibició d'aparcar des d'avui a la tarda i fins al divendres a les 9 del vespre.

Sinopsi: La Manuela i la Rosario són dues germanes que, després d'anys sense parlar-se a causa d'un secret familiar, es retroben inesperadament a l'aniversari dels seus nets. Els nens s'han conegut gràcies a les cuidadores, Trini i Milagros, amigues inseparables, veïnes de tota la vida i dones de la neteja. Quan descobreixen la situació familiar intentaran amb molt d'amor, poca traça i una mica de disbarat, reconciliar les dues famílies.

La setmana que ve està previst la nova gravació d'una pel·lícula a la ciutat. Seran un parell o tres dies, també en interiors.