La filòsofa Marina Garcés serà l’encarregada d’inaugurar demà dimecres (19h, Espai Plana de l’Om) la cinquena edició del cicle de pensament Cosmògraf, que tindrà l’educació com a fil conductor. Amb el títol «L’aliança dels aprenents», Garcés, professora als estudis d’Art i Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), reflexionarà sobre una societat on el coneixement disponible és inabastable i la ignorància creix dia a dia. En aquest context, l’autora de llibres com Escola d’aprenents o Nova il·lustració radical defensarà que conviure vol dir aprendre els uns dels altres i els uns amb els altres. La proposta comptarà amb una traducció simultània a l’anglès. Totes les activitats del cicle, que s’allargarà fins al 25 de novembre, seran presencials (invitacions a www.kursaal.cat o les taquilles del Kursaal), es podran seguir en directe a través del Canal de Youtube de l’Ajuntament.