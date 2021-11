La reconeguda companyia israeliana Mayumana portarà la seva dansa i el seu ritme de percussió al teatre Kursaal de Manresa en una doble sessió els dies 27 i 28 de gener de l’any vinent. Serà en el marc de la gira de presentació del seu darrer espectacle, 'Currents', un impressionant muntatge que ara mateix es pot veure a la sala Barts de Barcelona.

'Currents' va ser creat per al Festival de la Llum de Jerusalem i està inspirat en la disputa històrica que van mantenir els dos empresaris i inventors, Thomas Alva Edison, creador del corrent continu, i Nikola Tesla, creador del corrent altern, a finals del segle XIX. A l'escenari s'hi mostra dansa i percussió en un viatge d’aquests dos sectors enfrontats, tots dos amb estètiques artístiques diferents, que mostren el que sembla una disputa dialogada amb llums i sons propis.

La companyia Mayumana té una trajectòria de 20 anys d'activitat des que l'any 1995 la van fundar quatre membres. Actualment té més de 800 artistes de tot el món i està constantment de gira.

Les entrades per veure ‘Mayumana’ a Manresa tenen un preu de 20 € per als menors de 16 anys. Per als majors de 16 anys el preu de l’entrada de la funció de dijous 27 de gener a les 19 h serà de 28 euros; i el preu per assistir a la funció de divendres 28 de gener a les 20 h serà de 35 euros. Les entrades es poden comprar a partir d'aquest dijous a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.