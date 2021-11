Van néixer el mateix dia, del mateix mes, del mateix any: un 28 de juliol de 1970; i van fer la mili junts, a Osca. Un és Patxi Aranguren, cuiner vocacional basc; l’altre, Galdric Sala, dibuixant vocacional santfruitosenc. Més de tres dècades després de trobar-se al servei militar publiquen La cocina del Sr. Aranguren -y su ‘pintxe’ Gorka, un llibre de cuina amb les millors receptes del xef basc il·lustrades amb les vinyetes de l’acuditaire d’aquest diari. Publicat per Célebre Editorial, La cocina del Sr. Aranguren es presenta avui (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa amb els dos autors i l’editor, Ricard Pérez.

El caricaturista i el cuiner van reprendre la relació uns anys després de llicenciar-se a través de facebook. Aranguren, format al restaurant Guria -un dels millors establiments de cuina basca que ha tingut Barcelona- La Camarga o La Provença, hi penjava receptes. Sala el va caricaturitzar «com el Sr. Aranguren i amb un ajudant de cuina molt estripat. Cada recepta que explicava jo la traslladava al dibuix», explica el santfruitosenc. En van fer, recorda Aranguren, unes «33 vinyetes». Ara fa uns mesos, el xef, que durant 9 anys va fer classes de cuina i pastisseria a Terra d’escudella, li va proposar al dibuixant traspassar la idea al paper per crear «el llibre de cuina del Sr. Aranguren». I, diu el xef, «en un mes havíem enllestit».

Malgrat l’humor que salpebra les pàgines (amb uns peculiars títols per a les receptes) és, apunta Aranguren, «un llibre seriós de cuina: amb consells, alternatives, advertiments, temps reals de preparació, fotografies...». Un centenar de pàgines per a 50 receptes «perfectament realitzables», explicades pas a pas i amb ingredients «que tothom té a casa o que es poden trobar en la botiga del costat». Cuina que toca de peus a terra amb un llibre que vol «treure la por a la cuina: trigaràs més a llegir la recepta que a fer-la», subratlla convençut Aranguren. El lector trobarà des de senzilles amanides a musclos a la marinera, un plat que el xef recomana per començar: «només necessita de quatre ingredients i sempre surt bé. Això anima per continuar cuinant». La recepta favorita de Galdric Sala?. «La xatonada».

El cuiner, que ha fet una aturada professional -com a cap de cuina d’un restaurant de Donostia-, ja té en ment els següents dos llibres: un primer amb plats «més creatius, la meva cuina particular» i un altre amb 80 receptes de 80 països. Del mateix estil, amb la mateixa editorial i dibuixant: «El que hem començat junts ho acabarem junts».