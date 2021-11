Georgie Dann, el rei de la cançó de l’estiu, va morir ahir a Madrid als 81 anys. Nascut a París l’any 1940 i famós per temes com El bimbó (1977), El negro no puede (1987), El chiringuito (1988), que va traspassar fronteres, o La barbacoa (1994), Georgie Dann va construir la seva carrera musical a Espanya, país on es va instal·lar a mitjans dels setanta des de la seva França natal. Compositor i lletrista tenia registrades 303 obres a l’SGAE. Als anys 90 Dann va fer una retirada que semblava definitiva, però a principis del segle XXI va tornar a publicar alguns temes propis que ja no van tenir la popularitat dels seus vells èxits. La seva última cançó coneguda va ser Buen rollinski, el 2018, sobre el món del futbol a propòsit del darrer Mundial de Rússia, una revisió del Casatschok, amb què va arrasar el 1969.