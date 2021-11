Van canviar de rumb el 2019 i l’any passat, tot i les servituds de la pandèmia, van mantenir l’ambició amb la gala de lliurament de guardons que fa dos anys va resultar ser tot un revulsiu. Els renovats Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que promou i coordina Òmnium Bages-Moianès, suma enguany deu guardons, com l’edició del 2020 però amb un canvi: la incorporació del Premi Litel de Música, impulsat per l’estudi Litel.cat, i la baixa, per la pandèmia, dels guardons de circ promoguts per LaCrica. Si en l’edició del canvi, la del 2019, els Lacetània van passar de quatre a nou premis i, per tant, amb més entitats convocants, l’any passat, tot i la pandèmia, aquests guardons, que volen reconèixer el talent acadèmic, artístic i creatiu de la Catalunya Central, en van afegir un desè: el Premi Plácido a la producció cinematogràfica. Ahir, els jurats de la 39a edició dels Lacetània van fer públic els veredictes. I a diferència de l’any passat, amb una data clara per a la festa de lliurament: el proper divendres 19 de novembre, a les 8 del vespre, al Teatre Conservatori de Manresa. L’any passat, es va haver de posposar al desembre, com el lliurament del Premi Bages de Cultura, que es farà públic dilluns.

Tot i ser aquest 2021 un any també marcat per la covid, els Lacetània han mantingut la xifra de treballs presentats als premis: una cinquantena. Coordinats per Òmnium Bages-Moianès, participen en la convocatòria l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Cultural El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, Litel.cat i aquest diari. Els deu guardons de la convocatòria d’enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central (que rebran ex aequo Josep Galobart i Joan M. Serra); el Premi Bages de Narrativa jove (per Ariadna Casals amb Pol Stein de finalista); el Premi El Galliner de textos teatrals (per a Adrià Serra); el Premi Empremta (atorgat al Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central); el Premi Litel de Música (per a Eric Sans); el Premi Plácido a la producció cinematogràfica (que guardonarà al cineasta Alex Duck); el Premi a la Projecció artística, aquest any en la modalitat d’Aquarel·la (per a Yolanda Urango); el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana (atorgat a l’historiador Genís Frontera); el Premi Regió7 de Comunicació (per a Ràdio Sallent, que celebra 40 anys); i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves (que premiarà a Xavier Peramiquel).

La dansa protagonitzarà la gala del 19 de novembre La gala d’aquest any, presentada per l’actriu Mireia Cirera (com l’any passat) i dirigida per Sílvia Sanfeliu (ideòloga des de l’estrena de la festa dels Lacetània), girarà a l’entorn del món de la dansa i el ball, amb la participació del cos de ball dels Lacetània, que al llarg de la seva actuació executaran diferents tipus de balls, coreografiats per Ariadna Guitart. No hi faltaran notes d’humor a l’entorn de la situació política i cultural del país, així com alguna sorpresa. Els Lacetània de les Arts i la Cultura -que en la primera edició van dedicar la gala al circ, l’any passat a la màgia i enguany a la dansa- es lliuraran al teatre Conservatori de Manresa el divendres 19 de novembre. Les invitacions es poden recollir a les taquilles del Kursaal o bé per internet a la pàgina web del teatre: www.kursaal.cat. Paral·lelament, les activitats a l’entorn dels Lacetània i Bages de Cultura començaran el dia 12 de novembre i inclouen quatre presentacions de llibres, la lectura dramatitzada del premi El Galliner 2020 i la projecció de curts del Premi Plácido 2020.