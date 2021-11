Lacetània Teatre recupera, i amb l’aforament al complet, el festival Trau, de propostes escèniques professionals, que organitza a la tardor al Tatrau Teatre, equipament obert l’abril del 2011 en un local del carrer Santa Llúcia que antigament havia estat una quadra i una caserna militar. Mia Parcerisa, director de Lacetània Teatre, destaca que, d’entrada, «ja fa il·lusió només el fet de poder recuperar el festival, perquè la pandèmia ha suposat una patacada forta per la cultura». De fet, no amaga que «cal anar amb peus de plom, però el que és urgent és reprendre l’activitat cultural» i, en aquesta línia, també treballen per reprendre el festival Escenes, en aquest cas a la primavera i amb propostes dels grups amateurs.

A hores d’ara, per impulsar la desena edició del festival Trau, Lacetània Teatre ha apostat per buscar «el talent de proximitat, de cara a dinamitzar la cultura també en l’àmbit local». S’han programat quatre espectacles per als caps de setmana de novembre i tres són produccions de creació solsonina i la quarta és un recital de poesia teatralitzat que s’inclou en la programació de recuperació de la memòria històrica que impulsa el Consell Comarcal del Solsonès. El cas és que ja va formar part dels actes paral·lels de l’exposició Una infància sota les bombes, al Born Centre Cultural, comissariada per l’historiador solsoní Jordi Guixé.

El Trau s’estrenarà demà amb els solsonins Montserrat Isanta i Eduard Gener. A l’estiu ja van presentar un projecte en els actes culturals programats al carrer recuperant cançons que sonaven als anys 60 a Catalunya, i ara l’han volgut fer créixer per convertir-lo en un espectacle per fer girar. Contraposades a la Nova Cançó, van triomfar, ben pocs anys, cançons de Lleó Borrell, Francesc Burrull, Guillem d’Efak o d’arribades de l’altra banda de l’Atlàntic i adaptades per Josep Maria Andreu o Albert Mallofré.

La segona proposta la signen Mia Parcerisa i Pau Oliver. L’únivers és ple d’estrelles i totes giren al meu voltant és la peça teatral de final de carrera a l’Institut del Teatre del dramaturg solsoní i, després d’haver-la presentat a Barcelona al maig i al setembre, ara busquen lligar més funcions. És una obra inspirada en l’autoficció, de text i música originals. Al darrera hi tenen la Cia La Cremosa, i fa una setmana van triomfar amb Salomé al Lola d’Esparreguera.

De l’espectacle infantil Peripècies al cel se n’han programat dues funcions. Alba Mascarella i Montse Riu ja han fet voltar aquest espectacle que precisament avui (18 h) es pot veure a la biblioteca del Casino de Manresa.

Per intentar «abraçar tot tipus de públic després de tant de temps sense cultura», el Trau ofereix propostes diverses: música, teatre, familiar i poesia. I capacitat per a 100 espectadors al Tatrau.

«POCA COSA»

Montserrat Isanta i Eduard Gener presenten un recital amb cançons que sonaven als seixantes catalans, amb swing i harmonies, i cantaven Lita Torelló, Núria Feliu, Salomé, Jacinta o Maria Cinta. Dissabte 6 de novembre, 21 h. 12 euros

«L’univers és ple d’estrelles i totes giren al meu voltant»

Universos paral·lels, crisi climàtica, trastorns mentals i música configuren aquesta peça teatral original de Mia Parcerisa i Pau Oliver. Dissabte 13 de novembre, 21 h. 10 euros

«Peripècies al cel»

Alba Mascarella i Montse Riu proposen un contacontes infantil (de 2 a 8 anys). Les il·lustracions són el trampolí per explicar històries que aporten valors. Dissabte 20, 18 h; i diumenge 21, 12 h. 6 euros infants i 8 euros adults

«36 + 1»

Teatralització, a càrrec de Maria Pla, de poemes de Ricard Creus (Barcelona, 1928) en quals parla de la vida diària en la guerra civil i la postguerra. S’emmarca en els actes de memòria històrica del Consell Comarcal. Dissabte 27, 21 h. Gratuït