Berga celebrarà avui la segona edició de la Fira del Llibre Antic i de Col·lecció, després de la suspensió de l’any passat, i amb la presència d’una dotzena de parades de llibreteres i llibreters especialitzats en obres antigues i de col·lecció. Es tracta d’una mostra que va néixer l’any 2019 en el marc del projecte «Àgora cultural Berga» per donar a conèixer una activitat poc coneguda com la compra i venda d’obres literàries descatalogades de diverses temàtiques vinculades a la ciutat i la comarca. La fira es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere. La novetat principal d’aquest any serà la presentació d’un llibre antic inèdit, de finals de l’edat mitjana o principis de l’edat moderna, sobre el monestir de Santa Maria de Valldaura, que ha estat guardat amb recel durant segles i del qual se’n coneixen pocs detalls. El monestir de Santa Maria de Valldaura va acollir una comunitat femenina cistercenca establerta en aquest indret l’any 1006. La presentació es farà a 2/4 de 7 de la tarda a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga. L’acte tindrà la participació de la historiadora berguedana Dolors Santandreu i del bibliògraf i expert en llibre antic Pelegrí Haro.