L’Espai Plana de l’Om acollirà avui (12 h) la inauguració de l’exposició Súbdits, de l’artista manresana Ariadna Torres (1982). És la proposta seleccionada per a l’edició 2021 del programa «Contemporanis» de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), dedicat als artistes emergents del territori.

Súbdits és una proposta interdisciplinària de poesia visual formada per fotografies, objectes intervinguts i una peça de videoart que vol explorar plàsticament i poèticament les conseqüències de la servitud voluntària en la societat contemporània. La mostra, organitzada per la TAVCC amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Ars Garriga Mir, es podrà visitar fins al 28 de novembre, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h.

La poesia visual és un gènere híbrid, a cavall entre les arts visuals i la literatura, al qual se li ha dedicat poca o nul·la atenció tant des de la crítica literària com de l’artística. Amb aquesta voluntat reivindicativa, Torres proposa un cicle d’activitats al voltant de l’exposició que configuri un programa educatiu.

Torres va estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i es va diplomar en direcció de cinema a l’escola Bande à Part de Barcelona. La seva activitat artística es desenvolupa en paral·lel a la seva tasca en organitzar i dinamitzar diàriament tallers d’experimentació plàstica per a infants. També alfabetitza dones magribines nouvingudes al casal de les Escodines de Manresa des de fa 5 anys. En l’àmbit de la creació plàstica, ha explorat la serigrafia, la fotografia, el cinema, l’art digital i el gravat.

L’exposició Espera Eterna, inaugurada a la llibreria Papasseit l’any 2018, recollia una mostra de poesia visual. Fa tres anys que forma part del grup M.O.K, conjunt interdisciplinari i performatiu que combina les arts audiovisuals, la música i la poesia oral. En solitari ha recitat en diversos festivals de poesia. L’any 2014 va rebre el premi literari Grau Miró en la categoria d’haiku, i l’any 2018 el premi de poesia visual organitzat per l’Ajuntament de Parets del Vallès i l’associació Niu d’art. Aquest mateix any va ser escollida per recitar en l’acte central del Dia Mundial de la Poesia, una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes i la UNESCO. Aquest 2021 ha publicat un poema visual a la revista de creació literària Branca i ha quedat finalista del primer certamen internacional de poesia visual «Un cop d’ ull». En l’àmbit audiovisual, l’any 2012 va participar en el festival Visuals amb la direcció del curtmetratge En el més ençà. El 2014 va dirigir Flux, un curtmetratge realitzat conjuntament amb el fotògraf Joan Villaplana Xarpell. També ha col·laborat com a sonidista, directora d’art i ajudant de direcció en produccions cinematogràfiques independents.