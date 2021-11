Berga es va consolidar ahir com l’única ciutat de l’àrea d’influència de Regió7 que té una fira d’obres literàries i descatalogades, malgrat que finalment tan sols hi va haver sis paradistes respecte als deu previstos inicialment per assumptes personals i indisposicions d’última hora dels expositors.

Llibres d’història local de municipis berguedans i de d’altres poblacions catalanes, obres d’història universal, contes infantils, llibres de temàtica esportiva, comèdies, postals, són només alguns dels elements que els visitants van poder adquirir en la segona edició de la Fira del Llibre Antic i de Col·lecció. El certamen es va estrenar el 2019 i l’any passat l’evolució de la covid-19 va obligar a suspendre’l.

Durant la jornada, la mostra no va atraure una gran presència de visitants cap a la plaça de Sant Pere, tot i que des de l’organització no se’n fa una valoració negativa. També s’ha de tenir en compte que es tracta d’un sector més aviat poc conegut, especialment fora de grans ciutats i de punts on la mostra ja està perfectament consolidada. Prova d’això és que la majoria d’expositors eren de Barcelona i de l’àrea metropolitana.

Ramon Miquel Safont, impulsor de la fira, va assegurar que, tot i les baixes d’última hora d’aquest any, l’objectiu és continuar apostant per la fira a Berga en els propers anys. La mateixa intenció tenen l’Ajuntament de Berga i el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que també col·laboren en l’organització del certamen. A més, l’historiador es va mostrar bastant satisfet pel nivell de vendes durant el dia, tot i que va admetre que «s’ha de fer més propaganda».

D’altra banda, Safont va recordar que els amants de les obres antigues «hem d’anar a Barcelona o Vic per comprar aquest tipus de llibre. Volem assegurar que aquesta gent tingui els llibreters un cop l’any a la porta de casa seva», va emfatitzar.

Mentrestant, Marçal Font, president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, va posar en valor que els llibreters presents a la fira «són de primer nivell», i va agrair al consistori la seva implicació. D’altra banda, Font va apuntar que «per a nosaltres és més important el que donem a conèixer que allò que venem. L’important és que la gent sàpiga que pot no vendre els llibres i no els ha de tirar. És molt important fer aquesta pedagogia», va explicar el president del col·lectiu.

L’Ajuntament valorarà canvis

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va afirmar que el consistori no descarta introduir «canvis de data, lloc i format» un cop hagin intercanviat impressions amb els paradistes. L’objectiu, va admetre Valverde, és aconseguir dinamitzar més la mostra.

Amb la Diada Castellera

Durant la tarda, la fira va coincidir amb la I Diada Castellera Xavi Batriu Sibila, a la qual els Castellers de Berga van convidar els Minyons de Terrassa. Aquesta circumstància va afavorir que algunes persones que inicialment desconeixien que se celebrava la fira s’acabessin aturant davant diferents estands.