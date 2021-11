Després de diversos mesos d'espera el Kursaal de Manresa ja compta amb els nous Jan i Júlia. Andreu Mauri i Gina Gonfaus es posaran a la pell d'aquests dos germans protagonistes de diverses històries del Servei Educatiu del teatre Kursaal, fent el relleu a Albert Ruiz i Sílvia Blavia. Els Jan i Júlia sortints han interpretat aquest personatge d'ençà que es va gestar la història d'aquests dos germans la primavera del 2011.

Mauri i Gonfaus s'estrenaran aquestes festes nadalenques amb 'El meu primer Nadal al Kursaal', un clàssic del teatre que es podrà veure a la sala petita del 28 al 30 de desembre i el 3 i 4 de gener en dues funcions diàries, a les 16:30 h i a les 18 h. Les entrades es posaran a la venda a partir d'aquest dimarts 9 de novembre a la web del Kursaal.

El perfil dels nous germans del Kursaal

Els nous Jan i Júlia tenen 21 anys i estudien a l’Escola d’Arts Escèniques Aules de Barcelona. A més, tant Mauri com Gonfaus compten amb una sòlida formació com a cantants, ballarins i actors. No és el primer cop que pugen a l'escenari del Kursaal, ja que tots dos van participar en el projecte ‘Fem Òpera’ del servei educatiu del Kursaal com a personatges del cor d’escena d’El Petit Escuraxemeneies’.