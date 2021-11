Òmnium Cultural guardonarà Roser Oduber (Panamà, 1957) amb el Premi Bages de Cultura 2021. El jurat ha seleccionat l'artista i gestora cultural en la 39a edició dels premis per la seva implicació en la constitució de l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central, l'objectiu de la qual és donar a conèixer creadors del territori per poder incidir en les polítiques culturals, i la creació posterior de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, de la qual va ser la primera presidenta del 2015 al 2021. L'artista ja ha rebut altres guardons a la Catalunya Central, com el premi Cultura Regió7 l'any 2019.

Nascuda a Panamà el 1957, però resident a Catalunya des dels 4 anys, Oduber destaca, a parer d'Òmnium, per tenir un reconegut prestigi com a creadora en el terreny pictòric i per "la seva voluntat de fer arribar al màxim de gent possible projectes artístics construïts amb perspectiva de gènere i respecte per l'entorn".

El seu treball es pot veure en col·leccions com la del Museu Can Framis (Fundació Vila Casas). A més, és la directora del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç, de Calders i la directora artística del Festival Jardins de Llum de Manresa, des del 2015. També ocupa el mateix càrrec al nou festival de land art de l’Anella Verda de Manresa Microscopies.

Oduber és col·laboradora en projectes educatius com Arts, Mestres i Creació, organitzat amb el centre de recursos Pedagògics del Bages Moianes, la Fundació Universitària U-Manresa, la TAV-CC i el CACiS, compagina el seu treball artístic amb la gestió cultural i des de fa més de deu anys, organitza i gestiona exposicions en diferents espais de cultura.

L'any passat, el Premi Bages va esdevenir una reivindicació del vi com a fet cultural en atorgar el guardó a l'enòleg manresà Joan Soler.