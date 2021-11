L’Ajuntament de Manresa inicia un estudi, dirigit tant a artistes i professionals autònoms com a empreses del sector, per conèixer l’impacte econòmic del sector cultural i creatiu a la ciutat. A través d’una breu enquesta que es distribuirà als agents econòmics del sector, el consistori vol donar visibilitat a la importància d’aquestes activitats per obtenir dades per orientar les polítiques culturals de la ciutat. La iniciativa s’emmarca en el context actual de pandèmia, en què el sector cultural ha estat un dels més perjudicats, amb l’objectiu d’obtenir un millor coneixement de la seva dimensió i característiques. L’estudi es dirigeix tant als àmbits tradicionals de la cultura com a les activitats creatives relacionades amb l’arquitectura, la publicitat, els videojocs i el disseny. L’enquesta estarà disponible durant un mes i mig i es pot trobar www.manresa.cat/cultura/menu/14131-enquesta-icc