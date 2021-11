Després de 40 anys sobre els escenaris, Marcel Gros (Manresa, 1957) volia explicar una història autèntica, d’aquelles que interpel·len a tothom. Per trobar-la, va estirar el fil de la memòria per viatjar en aquella edat en què el món encara és nou i la felicitat té forma d’una gran pilota. El pallasso està convençut que tots guardem un petit univers a dins, ple d’imaginació, somnis i records. Només cal tancar els ulls i escoltar com encara batega dins del cor.

Petit univers es va estrenar dissabte a la tarda al teatre Conservatori de Manresa davant de 286 espectadors, que van riure i es van emocionar en veure com el comediant viatjava en el temps per traslladar-se a l’època en què va sorgir la seva vocació pel nas vermell. Es tractava d’una de les propostes més íntimes de Gros, que va aconseguir crear un món en què la realitat es barrejava amb la fantasia.

L’espectacle tenia forma de somnis que s’encadenaven l’un dins de l’altre, com les nines russes, «i és que en l’instant present sempre acaba i comença alguna cosa», explicava l’artista mentre transformava uns fulls de diari en un ocell que volava i després en un àngel. El pallasso donava vida als objectes que l’envoltaven amb un estil poètic i plàstic que evocava paisatges del Petit príncep.

A partir del relat de Saint-Exupéry, recordava les seves aventures infantils, quan el coneixien com el petit de Cal Cordes. L’anècdota que va recrear va ser la del dia que va anar al circ i li va tocar «la pilota més grossa del món» a la rifa. Quan va sortir a buscar-la a l’escenari, la va xutar i va caure de cul a terra. En adonar-se que els assistents reien, va tornar a repetir la caiguda per guanyar-se el públic. Allà va néixer la seva vocació.

Des d’aleshores, sempre ha buscat les rialles de la gent i, en la seva última creació, ho va tornar a aconseguir interpretant el paper del pallasso sapastre que enriolava els més petits i parlant sobre la societat actual sense pèls a la llengua adreçant-se als més grans. «El seu és un humor per a tots els públics», consideraven Joan Antonell i Íngrid Currius, al costat dels seus dos fills, en Bru i en Guiu. «L’obra se’ns ha fet curta, sempre és un goig veure’l actuar», destacaven.

Abans d’abaixar el teló, el pallasso va acabar el conte amb uns punts suspensius... La història del petit de Cal Cordes continuarà? «Estic segur que sí», afirmava Gros després de la funció, visiblement emocionat, «sota aquest barret encara hi ha més idees. La paraula jubilació no existeix per a mi. Al voltant de l’escenari, hi ha molta burocràcia, però quan entres a l’escena, tot és senzill i fantàstic».