Les llistes sempre són subjectives, però que t’incloguin en la que designa els 200 millors títols de literatura infantil i juvenil d’arreu del món és un bon motiu per estar satisfet, oimés si una de les recompenses afegides a la designació és formar part d’una exposició a la gran fira europea del sector, que se celebra anualment a Bolonya (Itàlia). Escollit entre centeners de novetats aparegudes en el darrer any hi ha Els gegants, un àlbum pensat per als més petits que signen dos autors bagencs, Quim Crusellas (Artés, 1969) i l’il·lustrador Valentí Gubianas (Navàs, 1969), i va editar el segell Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

«El vam treure el febrer de l’any passat, però no va poder fer el Sant Jordi com ens hauria agradat», explica Gubianas, una víctima com tantes altres que va causar la pandèmia en el món del llibre. La llista The White Raven, que elabora la Internationale Jugendbibliothek de Munic des de fa tres dècades i mitja, és un referent de la literatura infantil i juvenil, i en el certamen bolonyès del pròxim mes de març hi haurà un exemplar del títol dels dos autors bagencs, que no havien treballat mai junts.

«Als nens, el tema dels gegants els atreu molt», explica Gubianas, que ja ha dibuixat figures d’aquest element de la cultura popular en murals a l’aire lliure i, també, en el volum El somni d’en Blai, que va publicar amb Rafel Nadal a Estrella Polar. «Els gegants són com un conte cadascun, perquè a cada poble n’hi ha i tots tenen una història al darrere», afegeix.

Crusellas, per la seva banda, també té una destacada trajectòria en la literatura per a infants, ja que ha publicat diversos contes i les seves històries han arribat a les pàgines, entre d’altres, de la prestigiosa revista Cavall Fort.

La llista The White Ravens, definida per un jurat format per una vintena d’especialistes, té en l’edició d’enguany dos centenars de títols de 38 llengües i 54 països, escollit entre més d’un miler de propostes dels cinc continents. De les obres escrites en català, a més de la que té firma bagenca, adreçada als infants a partir dels 4 anys, n’hi ha una altra per a lectors a partir de 12 anys, Àunia. L’anhel de llibertat d’una noia ibèrica (Akiara Books), d’Ivan Vera. Aquest llibre també està avalat per la concessió del Premi Llibreter d’enguany.

Tot i el desencís del Sant Jordi del 2020, Els gegants ha pogut ser posteriorment en escenaris de gran capacitat de difusió com la darrera edició Setmana del Llibre en Català. «M’agradaria poder fer una presentació a Navàs, però encara no hi ha data», va apuntar Valentí Gubianas.