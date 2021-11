Manresa rebrà els dies 16 i 17 de novembre dos músics de prestigi internacional, que faran dues classes magistrals al Conservatori Municipal de Música de Manresa. Es tracta d’Enrique Pérez Mesa, un dels directors d’orquestra cubans més reconeguts; i d’Iyad Staiti, músic palestí convidat per l’Associació Catalana per la Pau i la Casa Flors Sirera dins el projecte «Músics per la Pau». L’actual director titular de l’Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, que ha desenvolupat en els últims anys un intens treball com a director, col·laborant en la consolidació del moviment simfònic a Cuba, farà la seva masterclass al centre manresà el dia 16, de 6 a 8 del vespre.

L’endemà serà el torn d’Iyad Staiti, instrumentista de llaüt, que dissertarà sobre música àrab. Staiti, que no és la primera vegada que visita Catalunya, és el director general de l’escola de música Al Kamandjati que treballa a Palestina i al Líban amb la intenció d’acostar aquesta disciplina als nens i nenes, especialment als llocs més desfavorits.