Són 400 metres quadrats de cinema perfectament classificat. En DVD, Blu-Ray i, i fins tot, en VHS. De clàssics de l’inici del setè art a les darreres novetats de Hollywood; del cinema d’autor als musicals de Bollywood; de Disney a packs de sèries; del sempre reclamat terror a les encara més sol·licitades cintes porno, que continuen semirecloses en un cubícul on es prohibeix l’entrada als menors de 18 anys. Tot i de tot.

El videoclub DeCine, situat des del 2014 a la carretera Santpedor i l’únic establiment que quedava a Manresa del sector després del tancament el 2018 del videoclub Hollywood, deixa d’oferir el servei per al qual va néixer: el lloguer de pel·lícules. Des d’avui, DeCine comença la liquidació del seu estoc, format per més de 20.000 títols. Quan finalitzi, en una operació que es preveu que s’allargui uns quants mesos, el videoclub DeCine abaixarà la persiana.

«S’acaba el lloguer de cintes i ja no comprarem novetats. Però la botiga no la tanquem: des d’avui, tot està a la venda, no només alguns títols, com fins ara», remarca el navarclí Valentí Oliveras, que el 2007 va assumir el traspàs d’un negoci que després de la seva jubilació gestiona el seu fill Sergi. S’acaba el lloguer i s’acaba una llarguíssima etapa presidida per la davallada d’ingressos i de clients. Primer va ser la pirateria i en els darrers anys l’entrada en joc de les plataformes digitals que han acabat per matar un negoci que durant els anys 80 i mitjans noranta va arribar a tenir 20.000 videoclubs a l’Estat.

Si en l’època bona es podien llogar «més de 1.000 títols a la setmana», apunta Oliveras, «ara no arribem ni a 50». Això, paradoxalment, en l’època que es consumeix més cinema que mai. Però de subscripció, online i a casa. Lluny queda, també, una borsa de clients de tota la comarca que es va acostar, en els bons temps, als 30.000.

Però han desaparegut. Fins ara, explica, han resistit amb els pocs clients fidels que encara llogaven pel·lícules i que ja estan avisats; els Oliveras eren reticents a vendre’s les cintes, moltes descatalogades: «Una pel·lícula era gairebé un fill», argumenten. Però ara ja no és cap negoci rendible. La venda de l’estoc donarà pas al tancament del videoclub «tal com el coneixem. Si trobem una fórmula per continuar vinculats al cine, perfecte. Però no serà fàcil».

La intenció és que la venda de títols s’allargui uns quants mesos a uns preus «assequibles» per als qui vulguin completar la seva videoteca. El preu mitjà serà 6 euros, però es podran trobar cintes a 3 euros i sèries a 10 o 15 euros. El que ha estat fins ara un dels videoclubs més grans de l’Estat, ha resistit envoltat de clàssics -els títols que en els darrers temps han tingut més sortida de lloguer-, refrescos, gominoles i, guardats en una vitrina, un centenar de CD supervivents del també desaparegut Born12.

L’1 de desembre del 2007, Oliveras es va fer càrrec del DeCine, que va néixer el 1996 com a marca específica per als videoclubs de Born12. L’establiment, un local de 650 metres quadrats, estava situat al carrer Joan Jorba, tocant a la carretera de Vic. I recorda que aquell primer Nadal, el 25 de desembre, van obrir tal com li va recomanar l’actual regidor Joan Calmet, llavors propietari de Born12: «Vam llogar més de 300 pel·lícules. Històricament, Nadal era època de cine».

El trasllat a l’actual local, també de lloguer, es va fer set anys després per la necessitat de rebaixar costos. La filosofia d’Oliveras ha estat «aguantar fins que es pugui». Pel camí, i durant la darrera dècada, han caigut els videoclubs que regentava a Berga, Navarcles i Cardona. Quedava Manresa i DeCine, diu Oliveras, «ja forma part de la història cinèfila de la ciutat».

El rètol que veuen en la imatge presideix l’entrada al «racó del pecat», riu Oliveras. El fons de films porno és, a hores d’ara, el que ha tingut més sortida: «Són els que més hem liquidat»

A l’entrada del DeCine es conserva un projector «dels anys 70 o 80». Prové d’un altre videoclub que va tancar: «quan el company va plegar em va demanar si el volia i el vaig portar a Manresa».

Diu Oliveras que estaran contents si arriben a vendre el 50 % de l’estoc. Entre les perles, els clàssics, molts dels quals no es troben a les plataformes, i que han estat més llogats que les novetats.

Els 3,50 euros perllogar una pel·lícula passen a la història

Fins ahir, si algú volia llogar una pel·lícula al DeCine, el cost era de 3,50 euros, «el mateix preu que hi havia quan l’IVA encara era del 12%», explica Oliveras. Els dos darrers títols que van entrar a lloguer són l’últim lliurament d’A todo gas 9 i Escuadrón suicida 2. Al llarg d’aquests anys, recorda Oliveras, dues de les pel·lícules més llogades han estat Avatar i el primer lliurament de Rambo. I les sagues de Harry Potter i Star Wars.