L’Arxiu Comarcal del Berguedà mostrarà de nou l’exposició sobre el mossèn i poeta Climent Forner, de 94 anys, aprofitant l’avinentesa de l’ingrés al centre del seu fons documental. L’acte inaugural se celebrarà divendres vinent (17.30 h), al Pavelló de Suècia de Berga.

La comissió organitzadora de l’Any Climent Forner -formada pels ajuntaments de Berga, Navàs i Viver i Serrateix, així com alguns particulars- va impulsar l’exposició l’any 2007. Des d’aleshores, els plafons estan sota custòdia del Patronat d’Amics de Serrateix i a disposició de les institucions i entitats que els vulguin exhibir. Per a la mostra que obrirà portes divendres, s’ha fet una ampliació.

El fons documental de Climent Forner va ingressar a l’Arxiu Comarcal del Berguedà l’abril d’enguany, i des d’aleshores s’ha estat classificant per posar-lo a disposició de la ciutadania. El director del centre, Abel Rubió, reconeix el treball del seu predecessor en el càrrec: «Tant la feina d’ingrés del fons com el nou impuls de l’exposició me’ls he trobat sobre la taula en un estat força avançat, ja que, abans de jubilar-se, Xavier Pedrals havia procurat deixar-la encarrilada».

Per Rubió, «conservar el fons documental haurà de permetre a les generacions futures entendre millor la trajectòria de mossèn Climent, una figura molt destacada a l’hora de reivindicar diverses qüestions des de dins de l’Església, entre elles la defensa de la catalanitat i la literatura, sempre des de la seva particular manera d’actuar positivament sobre el seu entorn més immediat». La catalogació i conservació del fons serà molt útil per als estudiosos de la seva obra.