L’actor i director teatral Àngel Llàcer fa parada a Manresa, al Teatre Kursaal, per trobar actors amateurs que formin part de la nova companyia que representarà Terra Baixa amb els recursos d’una producció professional. El càsting va començat avui, diumenge, i s'allagarà tot el dilluns. És la segona fase per confeccionar un equip divers d’onze actors que assajaran durant dos mesos fins a representar l’obra. El procés de selecció és el tret de sortida d’ElLlop, el nou programa que TV3 estrenarà a inicis de l’any que ve. Es tracta d’un format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural que posarà en relleu la importància de les companyies teatrals amateurs del nostre país. A la vegada el programa reivindicarà el paper d’Àngel Guimerà, de Terra Baixa i de les companyies que l’han representat al llarg de la història.

A ‘El Llop’ l'especetador veurà com es crea una representació teatral des de zero, sent testimonis de totes les fases tècniques i artístiques necessàries fins a representar l’espectacle. Amb l'entreteniment com a punt de partida i amb la voluntat de reivindicar i dignificar el teatre amateur del nostre país, Llàcer i el seu equip voltaran per Catalunya per formar la companyia i viure tot el procés d’assajos fins el dia de l’estrena. Un cop s’hagi emès el programa de televisió engegarà una gira per Catalunya per representar el muntatge als principals teatres del país, amb totes les característiques d’una producció escènica professional.