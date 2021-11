La normalitat prepandèmia ha tornat als MTV de la música europea. En una gala amb públic, Ed Sheeran s’ha alçat com el gran triomfador i Aitana ha sigut reconeguda com la millor artista espanyola. L’actuació més esperada ha estat la de la primera artista trans Kim Petras, en un país, Hongria, obertament homòfob.

Els guardons a millor cançó i millor artista se'ls ha emportat un imparable Ed Sheeran. Sobre un escenari ple de color i d’orgull, el pop coreà de BTS se’n va emportar quatre de guardons.

Pluja de premis que va caure també sobre Maluma. Del millor artista llatí a la millor cantant espanyola: Aitana es coronava per sobre de C Tangana. La banda italiana Maneskin, guanyadors d’Eurovisió 2021, també van destacar en la gala d'aquest diumenge després d'emportar-se un premi MTV a "Millor artista rock" que van dedicar als que no hi van creure. Clarament s’equivocaven.

Aquest ha estat el llistat complet dels guanyadors de la gala:

Millor artista

Ed Sheeran

Millor artista de Pop

BTS

Millor cançó

Ed Sheeran - ‘Bad habits’

Millor vídeo

Lil Nas X - ‘Montero (Call me by your name)’

Millor col·laboració

Doja Cat ft. SZA - ‘Kiss me more’

Millor revelació

Saweetie

Millor artista electrònic

David Guetta

Millor artista de rock

Måneskin

Millor artista alternatiu

Yungblud

Millor artista llatí

Maluma

Millor intèrpret de hip-hop

Nicki Minaj

Millor artista de K-Pop

BTS

Notícies relacionades

Millor banda

BTS