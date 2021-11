El cicle de pensament Cosmògraf, que se celebra a Manresa fins al 25 de novembre, encara la tercera setmana de programació amb noves propostes que giraran entorn el lema "com educar per pensar”. Durant els pròxims dies, el cicle convocarà el filòsof, escriptor i traductor Santiago Alba Rico, i el periodista i activista social David Fernández, que reflexionaran entorn la figura de l’autodidacte; el mestre especialista en educació artística Dimas Fàbregas, que parlarà sobre el paper de l’art a les aules; i per últim, la presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí Cartes, que rescatarà el llegat pedagògic de principis de segle XX per parlar de l’educació del present.

Santiago Alba Rico i David Fernández

Els convidats que aquesta setmana aterraran al certamen aportaran el seu punt de vista des de disciplines complementàries. La conversa entre el filòsof, escriptor i traductor Santiago Alba Rico, resident a Tunísia des de fa dues dècades, i el periodista i activista social David Fernández, exdiputat de la CUP, serà la primera activitat sota el títol Una defensa de l’autodidacte (aquest dimecres 17 de novembre, 19h, Espai Plana de l’Om). Els ponents s’acostaran al pensament com la facultat que ens permet autogestionar el patrimoni comú de la humanitat en les cruïlles històriques a favor de la humanitat mateixa.

Dimas Fàbregas

Amb la voluntat d’eixamplar les mirades envers l’educació, el Cosmògraf també portarà aquests dies el mestre especialista en educació artística Dimas Fàbregas. Durant la conferència L’art per aprendre (18 de novembre, 19h, Espai Plana de l’Om), explicarà com l’art pot enriquir les experiències a l’aula. El que també és director de l’escola La Immaculada de Vilassar de Dalt i formador en aprenentatge interdisciplinari i processos de transformació educativa conversarà amb el professor en arts plàstiques i artista Josep Morral, amb qui cercaran els vincles dels llenguatges artístics amb diferents camps del coneixement.

Francina Martí Cartes

Connectar amb el passat per aterrar a l’educació el present (19 de novembre, 19h, sala d’actes institut Lluís de Peguera) és l’acte que tancarà la setmana de la mà de la presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí Cartes. La convidada, que ha estat professora en diferents instituts i també ha treballat com a tècnica docent al departament d’Educació de la Generalitat, vincularà el llegat pedagògic de l’època de la República amb els reptes que presenta l’educació d’avui en dia. En la conversa amb l’historiador i professor d’història Pep Castilla, retrà homenatge als professors d’aquella etapa històrica. De fet, la proposta s’emmarca en la commemoració dels 90 anys de la proclamació de la República.

En tots els casos, les activitats seran presencials, però es podran seguir en directe a través del Canal de Youtube de la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. El Cosmògraf el promouen l’Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural El Casino, amb el suport del Professorat de Filosofia de la Catalunya Central, la demarcació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic de Manresa i el col·lectiu Una altra educació és possible. Les entrades es poden aconseguir des de la web del Kursaal o de forma presencial a les taquilles del teatre .