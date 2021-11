Sota el títol de Manresa i Acció!, Vivint en pantalla gran s'inaugura aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gran del Centre Cultural del Casino, una exposició que mostra la història de la relació de la capital del Bages amb el cinema, des de la primera projecció l'any 1896, fins a l'actualitat. L’exposició es podrà visitar fins al 9 de gener de 2022, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h.

La mostra, comissariada per Olga Payan i amb disseny museogràfic de Marc Martínez, s'emmarca dins del programa del mateix nom que l'exposició, un projecte que va néixer amb la voluntat de commemorar els 125 anys de la primera projecció cinematogràfica a Manresa i el 60è aniversari del rodatge de la pel·lícula Plácido de Berlanga i amb la intenció de reforçar la imatge de Manresa i el cinema i de potenciar la cultura cinematogràfica dels manresans. La comissió que coordina aquestes commemoracions està formada per Cineclub Manresa, El Galliner, Cinemes Bages Centre, el CLAM, l’Ajuntament de Manresa i diverses persones vinculades amb el món del cinema de la ciutat han sumat esforços per impulsar el projecte.

L'exposició, de gran format, farà un recorregut pel passat i el present de la indústria i les iniciatives cinematogràfiques de la nostra ciutat, a través d'un recorregut per diferents àmbits i moments històrics:

Manresa, la tercera ciutat on arriba el cinema

A finals del segle XIX aquest nou invent es va donar a conèixer a moltes ciutats a través de diversos aparells de projecció d'imatges. Manresa va ser la tercera ciutat catalana que va veure per primera vegada cinema. En aquest àmbit s’explicarà quan, amb qui i a on es va fer la primera projecció a Manresa i quins van ser els invents i les pel·lícules que van arribar a Manresa.

125 anys de cinema a Manresa

El cinema va arrelar molt ràpidament a la nostra ciutat, poc després d'aquesta primera projecció, es va començar a omplir d'espais dedicats a l'exhibició cinematogràfica. A l'exposició es mostrarà la gran quantitat de locals en els quals es van projectar pel·lícules, des de salons improvisats fins a les grans sales de cinema que hem conegut posteriorment, i, a partir d'una cronologia, s’anirà explicant l'evolució d'aquests espais. El desenvolupament d'aquesta nova indústria va atreure un nou grup d'emprenedors manresans que es van bolcar en una nova carrera cinematogràfica i van contribuir a configurar la indústria espanyola del cinema. A la mostra, s’hi posarà nom als protagonistes i es coneixerà, breument, la seva trajectòria professional.

El descobriment d'un petit tresor

El visitant podrà veure, també, filmacions inèdites de principis de segle XX de Manresa. Són imatges de gran valor documental, entre elles l'única filmació coneguda del General Weyler, el carnisser de Cuba, passant revista al sometent manresà al Parc de la Seu.

60 anys del rodatge de Plácido

Han passat 60 anys des que Berlanga va venir a Manresa a rodar una de les seves pel·lícules més conegudes. L'exposició convida a redescobrir aquesta pel·lícula, sobretot com a testimoniatge visual dels anys seixanta, una ciutat molt diferent en ple règim franquista. Es mostraran imatges, materials, records i anècdotes d'un rodatge en el qual van participar moltes manresanes i manresans.

Festivals i associacions d'aficionats al cinema

L'objectiu d'aquest punt és esdevenir un petit aparador de totes les iniciatives cinematogràfiques, associacions i entitats de cinema amateur, que hi ha o hi ha hagut a la nostra ciutat. Entre elles, la tasca de la Film Office, l'oficina municipal responsable dels rodatges a la ciutat. Finalment tindran, també, el seu espai alguns dels cineastes contemporanis manresans, figures reconegudes com David Victori, Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras i Joan Soler.

Activitats complementàries

-Dimarts 23 de novembre, a les 19 h. Sala d'actes del Casino. Organitza: Cine Club Manresa

Del Super 8 al 4K: Taula rodona sobre l'evolució del cinema fet a Manresa dels anys 70 fins ara. Amb els cineastes: Gerard Quinto, Mireia Noguera i Enric Roca. Modera: David Torras

-Divendres 3 de desembre, a les 19 h. Auditori Plana de l’Om. Organitza: Cine Club Manresa. Entrada gratuïta amb reserva prèvia al web Kursaal.cat

Joan Soler, cineasta manresà: Amb les projeccions dels documentals Abandonatti (40') 2006 i Jorba (25') 2005

-CulturaMent: Visites a l’exposició amb l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències (AFABBS) del Bages, Berguedà Moianès i Solsonès dins el projecte CulturaMent que té l’objectiu de posar al servei la cultura i les arts per millorar la salut mental de les persones grans, les seves famílies i les persones cuidadores.

-Del 22 al 28 de novembre. Multicinemes Bages Centre

Cicle Berlanga: Una mostra de la filmografia de Luís García Berlanga. Amb Bienvenido Mr. Marshall (Dillus 22); El Verdugo (Dimarts 23); La escopeta nacional (Dimecres 24); La Vaquilla (Dijous 25); Todos a la carcel (divendres 26). Divendres però, segurament també en alguna altra sessió, es projectarà l'episodi La muerte y el leñador de la pel·lícula Las cuatro verdades. Dissabte es podria tornar a projectar Plácido.