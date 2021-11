L'obra "Canto jo i la muntanya balla", de La Perla 29, ha estat la gran vencedora dels Premis Butaca de Teatre amb vuit de les nominacions a què optava. L'obra, dirigida per Guillem Albà i Joan Arqué, ha estat reconeguda en les categories de millor muntatge teatral a partir de la votació del públic, a més de les distincions com a millor direcció teatral, actriu de repartiment, escenografia, disseny de lAlums, vestuari, espai sonor i composició musical. Els premis, lliurats al Teatre Monumental de Mataró, han reconegut Clara Segura com a millor actriu pel seu paper a "Filumena Marturano", mentre que Joan Carreras s'ha endut el premi al millor actor per "Història d'un senglar".

"Canto jo i la muntanya balla" ha reconegut la feina de Guillem Albà i Joan Arqué com a directors, mentre que Anna Sahun s'ha endit el premi a millor actriu de repartiment. Alfred Cases i Laura Clos "Closca" han recollit el premi a millor escenografia, mentre que el millor disseny de llums ha distingit Sylvia Kuchinow, el millor vestuari a Nídia Tusal, el millor espai sonor a Joan Gorro, mentre que el Butaca "Fundació SGAE" a la millor composició musical ha estat per a Judith Nedderman.

"Gràcies a La Perla, a l'Oriol Broggi se li va girar alguna cosa a l'hora de confiar en nosaltres", ha assenyalat en to de broma el director Guillem Albà a l'hora de recollir el premi a millor director juntament amb Joan Arqué. "L'Oriol ens va dir que ens equivoquéssim sense por, moltes gràcies per la llibertat i equivocar-nos", ha afegit Arqué a l'hora de rebre el premi a millor muntatge, tot destacant la potestat per escollir la gent que ha participat en l'obra.

El muntatge es disputava el premi com a millor obra de l'any amb "De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda" (TNC), "El combat del segle" (Beckett / Grec'20 / CDN / Teatre principal de Palma), "Filumena Marturano" (La Perla 29), "La cabra o qui és Sylvia?" (La Villarroel), La tres germanes (Teatre Lliure) i "Mare de sucre" (TNC / Escenaris Especials).

Clara Segura ha estat reconeguda com a millor actriu teatral pel seu paper a "Filumena Marturano", obtenint, així, el seu setè premi Butaca. L'actriu ha enviat un missatge a la classe política per fomentar el consum teatral: "Els que us encarregueu de dirigir les coses, si no ens ajudeu a cultivar això, el públic no acabarà eixamplant la base", ha assenyalat, tot agraint la confiança del públic un cop es van reobrir els teatres i es va anar alliberant els topalls d'aforament.

En categoria masculina, Joan Carreras s'ha endut el premi a millor actor teatral per la seva actuació a "Història d'un senglar".

Premis repartits

"La Filla del mar" ha estat distingida com a millor musical, millor actor de musical per a Toni Vinyals, i millor actriu de musicals per a Mariona Castillo, tres de les quatre categories a les quals competia. "El màgic d'Oz" s'ha endut el premi a millor espectacle per a públic familiar, mentre que Lluís Soler s'ha endut el Butaca a millor actor de repartiment per "Les tres germanes".

El públic també ha reconegut Joan Yago amb el premi Butaca Fundació SGAE al millor text teatral per a "De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda", mentre que el premi al millor espectacle de dansa ha estat per a "Sonoma". Lali Ayguadé ha recollit el premi a la millor coreografia per a "Hidden" i el de millor intèrpret femenina de dansa per "Gizaki".

El premi al millor intèrpret masculí de dansa ha estat per a Luis Martínez per "Animal de sequía", Clàudia Abbad s'ha endut el premi a la millor caracterització per "El màgic d'Oz". El Grup FOCUS ha estat reconegut amb el premi Butaca Honorífic "per l'entrega i esforç durant els seus 35 anys de vida", mentre que el premi butaca Honorífic ha estat per a Anna Lizaran i Imma Colomer.