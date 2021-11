El Casino de Calaf rebrà el pròxim dissabte 20 de novembre una de les veus conegudes del panorama musical català dels darrers anys. La catalana Suu actuarà a les vuit del vespre en el marc dels actes programats pel 125è aniversari de l'entitat.

La Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat. I no només això, sinó que el 2020 ha sabut demostrar la seva versatilitat, adaptant-se a les noves circumstàncies sanitàries i socials i essent capaç d’oferir formats i repertoris especials que l’han convertida en una de les artistes que més han tocat en plena crisi del coronavirus.

També trepitjarà l'escenari del Casino, el diumenge 21 de novembre, el grup musical Duo Mediterraneo. Per poder accedir a la sala, s’ha de presentar el Passaport Covid a l’entrada, així com seguir les mesures de seguretat establertes, que inclouen l’ús obligatori de gel hidroalcohòlic, l’ús de la mascareta, sempre que no s’estigui consumint; i la distància de seguretat.

Per adquirir les entrades, cal reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep) o comprar-les al portal web www.entrapolis.com. També es podran aconseguir a taquilla des d'una hora abans de l'espectacle, sempre que en quedin de disponibles. El preu per als socis és de 12 euros i per al públic en general de 15 euros.