«Aquesta obra és com un iceberg. Només li veus la punta per després descobrir tot el que hi ha sota». Així és com definia ahir l’actriu Carolina de Pobes l’obra Només una vegada de la dramaturga Marta Buchaca, un text que posa en primer pla quan i com comença realment la violència de gènere i que el grup de teatre ACR de Fals portarà a escena el 24 de novembre a la Sala Petita del Kursaal en una funció inclosa en el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones

El muntatge es presentava ahir a Manresa i, com explicava Joan Morros, responsable d’El Galliner, continua la línia engegada pel teatre manresà en col·laboració amb equipaments comarcals per organitzar conjuntament representacions d’un mateix espectacle en diferents teatres del territori. Si amb Bruna, el musical, del compositor surienc Mateu Peramiquel i la dramaturga Mar Puig, la gira va incloure Sallent i Castellterçol, Només una vegada es podrà veure, a més de Manresa, a Sant Joan (Ateneu La Verbena, dissabte 27 de novembre, 20 h) i Santpedor (Convent de Sant Francesc, 28 de novembre, 18.30 h).

Només una vegada es va estrenar a la Sala Petita del TNC l’any 2018 i la seva adaptació cinematogràfica va arribar als cinemes el passat mes de juny en un film dirigit pel debutant Guillermo Ríos, amb Ariadna Gil, Álex García y Silvia Alonso. El film fa un retrat que vol fugir dels tòpics sobre violència masclista i té com a protagonista un home i una dona de classe benestant i una psicòloga que treballa amb dones que pateixen aquest tipus de violència.

La presentació de Només una vegada va reunir ahir al teatre manresà a les dues actrius de l’obra, Maria Vega (la víctima) i Carolina de Pobes (la psicòloga) que integren el tercet protagonista amb l’actor Carles Castro; el director Francesc Parcerisas, a més dels programadors, Joan Morros i Eva Garcia (La Verbena), acompanyats d’Àdria Mazcuñan, alcaldessa de Sant Fruitós de Bages i consellera comarcal de serveis socials, les dones i igualtat i Montse Vila, psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Perquè, a banda del mèrits artístics del muntatge, l’obra escenifica una xacra que «afecta a tothom» sigui de l’edat o la condició que sigui, apuntava Vega. Mazcuñan va recomanar un muntatge que « ajuda a reflexionar» i posa a la palestra situacions que de vegades «normalitzem» i que «ni homes ni dones hauríem de consentir»; per a Vila, Només una vegada posa el focus en «estadis de violència quotidiana» que sovint es minimitzen. Una obra, va dir, que no deixa de ser «una eina de sensibilització» i per a la qual va desitjar «el màxim d’assistència».