Per a molts les sigles NFT (Non Fungible Tokens) són encara desconegudes, però no per als alumnes del taller d'art de la fundació Ampans, que ja han començat a indagar i experimentar en l'ampli i cada vegada més concorregut univers dels actius digitals. En paraules properes, han començat a vendre a través d'Internet obres d'art digitals úniques i exclusives.

Segons explica Ampans, l'entitat ha fet un pas endavant per "contribuir, a través d’aquesta nova tecnologia, a la divulgació del projecte d’art i de les persones que hi participen". Per fer-ho, ha escollit una primera col·lecció d’il·lustracions basada en la reproducció de superherois, recreats amb els ulls d’una persona en situació de discapacitat intel·lectual. Superherois amb capacitats fora del comú, però alhora amb trets que els fan molt humans perquè “tothom portem un heroi dins”.

OpenSea és el marketplace (plataforma de venda) que ha escollit Ampans pel llançament del primer token (https://opensea.io/AMPANS) i la fundació ha previst fer una publicació setmanal durant les primeres cinc setmanes per iniciar aquesta campanya. Els NFT són il·lustracions, fotografies, mems o qualsevol altre contingut digital únics i que no es poden modificar i han despertat molt d’interès entre col·leccionistes del món digital. Funcionen a través de la tecnologia blockchain i tenen assignat un codi d’autenticitat que permet una traçabilitat segura. Ampans publicarà les creacions de l’Art de Viure i les posarà a disposició dels col·leccionistes d’aquest tipus d’art.

El fruit d'un taller sorgit dins del Centre Ocupacional

La fundació Ampans va posar en marxa fa un parell d’anys un taller d’art com a activitat destacada del servei de Centre Ocupacional que atén a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i amb malaltia mental que, a través de l’art, exploren les seves capacitats artístiques, creatives, comunicatives i de relació amb l’entorn.

Al llarg d’aquests dos anys la projecció del taller, que no és un servei laboral sinó una activitat de caràcter ocupacional remarca la fundació, "ha crescut en tots els sentits, des del nombre de participants que volen explorar el seu talent a través de l’art, passant per la qualitat dels treballs artístics, alguns dels quals responen a encàrrecs que han fet institucions, empreses, projectes culturals, espectacles o exposicions".

L’Art de Viure, que és el nom que Ampans va donar al projecte, ha rebut nombrosos premis i reconeixements. Recentment ha guanyat 6 dels 7 premis que atorga anualment la Fundació Setba i una de les seves creacions ha estat escollida per a il·lustrar una marca de xocolates. També ha creat il·lustracions per a les etiquetes de vi d’alguns cellers o ha fet la imatge de portada d’un certamen literari organitzat per l’Ajuntament de Manresa entre desenes d’altres projectes.

Ampans "confia en el camí de la creativitat i l’art en brut que és com s’anomena a l’art fomentat per a persones amb diversitat intel·lectual, com una eina molt potent d’expressió per comunicar projectes i fer visible situacions que sovint queden amagades", afirma l'entitat.