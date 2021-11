L’l’Auditori Sala Galà de Cassà de la Selva acollirà dissabte (16 h), en el marc del Festival Càntut, l’estrena oficial del documental Arrel, produït per Fira Mediterrània de Manresa. La direcció del documental és compartida amb Sergi Guix, de la productora Zeba Produccions i Ester Plana i Quim Rutllant, periodistes especialitzats en l’arrel.

El documental explora perquè els creadors contemporanis aposten, cada cop més, per la utilització del patrimoni cultural com a font d’inspiració i com es manifesta damunt dels escenaris. Així mateix, fa una radiografia de la creació avui a partir d’aquests materials. Un punt de revisió que coincideix amb els 25 anys de la Fira Mediterrània de Manresa, que se celebraran el proper any 2022. Alguns dels protagonistes en primera persona del documental són, entre d’altres, Maria Arnal, Manu Sabaté, Arnau Obiols, Tarta Relena, Pol Jiménez, Magí Serra i Jordi Lara.

Aquest documental, a més del Festival Càntut, tindrà una itinerància en diversos festivals del país: Tradicionàrius a Barcelona, Festival de Llegendes de Catalunya a Sant Martí Tous, Dansàneu. Festival de Cultura del Pirineus i Festival Ésdansa a les Preses-la Garrotxa. El punt final de la gira serà a Manresa a la tardor del 2022. Així mateix, La Xarxa de Televisions Locals emetrà el documental la propera nit del dia de Reis, el dia 6 de gener (22. 30 h) juntament amb el concert gravat durant l’edició d’aquest any de la Fira Mediterrània d’El Pony Pisador, dedicant una nit temàtica a la cultura d’arrel.

La presentació de dissabte tindrà la participació dels responsables del treball, Ester Plana i Sergi Guix i de Jordi Fosas, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa.