Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Mirabet han protagonitzen la nova versió que Sopa de Cabra acaba de publicar del clàssic 'El boig de la ciutat' produït per David Rossell. Els tres músics van enregistrar la nova versió a mitjan octubre a Can Pardaler, a Artés (Bages), enregistrament que també va servir per elaborar el videoclip del nou tema, de la mà de Pol Fuentes. La nova versió forma part de les celebracions del 30 aniversari del disc 'Ben Endins'. Aquesta celebració continuarà el 3 de desembre amb la publicació de 'Ben Endins 30 aniversari', una edició especial del disc amb sis cançons inèdites extretes del mateix concert a la Sala Zeleste de l’any 1991, que arribarà a les botigues en format de triple vinil i doble CD.

Sopa de Cabra també anuncia que després de penjar el cartell d'entrades exhaurides a pràcticament tots els concerts d'aquest 2021, seguirà un any més amb la gira de celebració del 'Ben Endins'.Ramon Mirabet ha explicat que va conèixer els Sopa de Cabra fa uns anys, quan el van convidar a cantar en un dels seus directes precisament 'El Boig de la ciutat'. "Des d'aleshores hem tingut una relació molt bonica", afirma. "Ens hem convidat mútuament moltes vegades i hem cantat plegats", afegeix.

També ha confessat que té un record "inoblidable" cantant 'Podré tornar enrere' al costat de Quintana. "Em fa molta il·lusió poder tancar el cercle gravant i publicant 'El boig de la ciutat' per celebrar els 30 anys", ha indicat.Per a Álvaro Soler els Sopa de Cabra representen "tota una generació de música" amb un estil, música i lletres "molt cuidats". I ha recordat que en aquell moment hi havia "molta música de l'estranger", i que els Sopa van "tenir el valor" de cantar en català, cosa que es va demostrar que va ser "tot un èxit".Finalment, Alfred García ha explicat que, per a ell, els Sopa de Cabra són "el grup de referència del pop en català". També ha indicat que "cada disc" dels Sopa és "millor" i que per això són una "banda de referència".