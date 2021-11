El Teatre Conservatori de Manresa acollirà avui (20 h) la gala de lliurament dels premis Lacetània. Presentada per Mireia Cirera i dirigida per Sílvia Sanfeliu, girarà a l’entorn del món de la dansa i el ball, amb la participació del cos de ball dels Lacetània, que al llarg de la seva actuació -amb intervencions breus i puntuals al llarg de l’acte- executaran diferents tipus de balls, coreografiats per Ariadna Guitart. T ampoc no hi faltaran notes d’humor a l’entorn de la situació política i cultural del país, així com alguna sorpresa.

Els renovats premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que promou i coordina Òmnium Bages-Moianès i que han mantingut la xifra de treballs presentats als premis, una cinquantena, repartirà aquest vespre un total de deu guardons, com l’edició del 2020 però amb un canvi: la incorporació del Premi Litel de Música, impulsat per l’estudi Litel.cat, i la baixa, per la pandèmia, dels guardons de circ promoguts per LaCrica. Encara queden places lliures per assistir a la gala i les invitacions, gratuïtes, es poden obtenir a les taquilles del Kursaal o bé per internet a la pàgina web del teatre: www.kursaal.cat.