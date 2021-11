Moon Vision havia d’actuar al teatre-auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles ara fa un any i mig, però l’esclat de la pandèmia va enviar tothom cap a casa. Era una cita per acomiadar el seu primer disc, publicat el 2019 quan eren un duo format per Xevi Collado, de Manresa; i Albert Pardo, de Navarcles; i van comptar amb col·laboracions de veus femenines: per això el van titular Muses. Ara s’ha tornat a programar el concert de Moon Vision al mateix escenari (serà demà, a les 20.30 h), però el panorama és diferent: han incorporat el bateria Pau Schultz, de Sant Salvador de Guardiola; i la cantant Júlia Collado, de Navarcles; i presenten un nou treball, Instinct, editat igualment per Hidden Track Records.

Les dotze cançons d’Instinct tenen, en parer d’Albert Pardo, un «so més madur. Es nota que hem incorporat la Júlia [que ja havia col·laborat a Muses i que, mentrestant, s’ha estrenat amb un disc en solitari amb el nom d’Iris Deco] i el Pau, i que hem anat aprenent tots en el nostre àmbit». Així, cadascuna de les cançons parteix d’una experiència diferent, però comparteixen una evolució cap a una sonoritat orgànica, sense grans sobresalts. Per donar a conèixer el disc han triat Shameless, «potser la cançó que té menys rerefons filosòfic. Va sorgir en la quarantena, d’escoltar moltíssim el disc The New Abnormal, dels Strokes. I la vam escollir perquè era agradava molt a les persones pròximes». El videoclip l’ha dirigit Albert Capó.

Conscients de com «és de difícil dedicar-se a la música perquè fa temps que tant el Xevi [celebrarà 10 anys amb Clepton el 28 de novembre als Carlins] com jo estem en diferents projectes», estan contents de com els va amb Moon Vision. Ja tenen concerts lligats a la Font del Balç de Gironella (11 de desembre), als Carlins de Manresa (16 de gener) i El Siglo de Sant Cugat (23 de gener). A més, Collado i Pardo, com a productors, tenen un altre projecte amb la barcelonina Katrina Vankova.