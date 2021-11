Quina millor manera de celebrar el centenari d’una entitat que reunint a totes les persones que n’han format part. Aquest és l’objectiu de l’Orfeó Nova Solsona amb el concert de cloenda del seu centenari demà a les vuit del vespre. La formació solsonina farà pujar a un centenar de persones a l’escenari del Teatre Comarcal entre els membres actuals de l’orfeó i excantaires.

Amb aquest concert, que coincideix amb la cita anual de Santa Cecília, es tanca un cercle que va començar fa justament dos anys amb el primer concert del centenari de l’Orfeó Nova Solsona. La pandèmia ha fet que la celebració s’hagi hagut d’estendre un any més del previst per tal de poder fer tots els concerts i actuacions que l’entitat tenia previstos.

Primer actuaran els membres actuals de l’orfeó sota la direcció de Joan Boix. Interpretaran, amb l’acompanyament al piano de Marc Castellà, unes adaptacions per a cor i piano de cançons d’Eduard Toldrà sobre poemes de Joan Maragall, Tomàs Garcés i Josep Carner. S’han escollit aquests temes, ja que és música composta al nostre país ara fa un segle just quan va néixer l’Orfeó Nova Solsona. També interpretaran una obra de Josep Font i Parera, que va ser director de l’Orfeó, que estarà adaptada per cor expressament per l’ocasió.

Després de col·locar una llaçada a la senyera de l’orfeó, entraran en escena els antics cantaires,. De forma conjunta es cantarà una sèrie de repertori representatiu de les diferents generacions de cantaires. Canticorum Ibuilo de Georg Friedrich Händel, una obra universal del món del cant coral. Ofrena i súplica, una obra que Josep Font i Parera va dedicar a l’Orfeó i que aquest interpretava anys enrere abans d’iniciar les seves actuacions. I finalment, La Sardana de Solsona de Joan Roure i lletra de Ramon Valls i Pujol, que al pas dels anys s’ha convertit en l’himne oficiós de l’Orfeó.

«Ha estat complicat celebrar el centenari amb la pandèmia, però em trec el barret amb el Joan i els cantaires», apunta amb orgull la presidenta de l’Orfeó, Magda Miralles, que destaca que durant el confinament els membres de l’orfeó «no van perdre el contacte, el gust per la música i van treballar molt».

Tot i que el concert de demà serà la cloenda musical del centenari, es preveu que al voltant de Pasqua es publiqui el llibre dels 100 anys de l’Orfeó Nova Solsona.