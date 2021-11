Què passa quan una minyona és el testimoni silent dels fets misteriosos que ocorren dins la intimitat d’una saga poderosa? La família dels Camprubí es dedica a la fabricació de botons a Barcelona al llarg de la primera meitat del segle XX i la Fina, la minyona, exercirà de narradora per explicar al lector els secrets d’aquesta família. És l’argument de la novel·la Lluna de nacre, de Mònica Soler Ranzani (Barcelona, 1969), editada per Parcir Edicions Selectes i prologada per Anton M. Espadaler, que avui es presenta a la llibreria manresana (19 h). A banda de l’autora, també hi intervindrà la bibliotecària Montse Fernández per explicar el perquè d’una novel·la de to costumista amb elements de thriller per on desfila la hipocresia, el masclisme i les aparences. Soler és autora de títols com Les nits de Lola Pàton, L’amant catalana de Mussolini i La melodia blava de la memòria.