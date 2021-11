Lluís Llach tornarà als escenaris després de 14 anys retirat, amb un gran concert al Palau Sant Jordi el proper 18 de desembre per a l’impuls de la iniciativa Debat Constituent. El músic de Verges protagonitzarà un espectacle coral amb molts col·laboradors (com el manresà Natxo Tarrés, Mag Lari, Joan Reig, Montse Castellà i Joan Dausà, entre d’altres), amb direcció musical del sallentí Carles Cases i escènica de Lluís Danés. Les entrades del concert es van posar ahir a la venda a través del web del Debat Constituent però fins al 29 de novembre només la podran comprar aquells que es registrin en aquest web, i després s’obrirà la venda general. El preu oscil·la entre els 45 i els 60 euros.

El músic de Verges desvelava ahir el misteri al voltant del vídeo aparegut a les xarxes els darrers dies, on s’intuïa la seva figura seient davant d’un piano i tocant algunes notes. En roda de premsa, el cantant, acompanyat de persones vinculades a Debat Constituent i d’alguns dels artistes, esvaïa els dubtes: el proper 18 de desembre l’artista actuarà al Palau Sant Jordi en favor d’aquest procés participatiu, endegat el 2018 per l’aleshores president Torra «per establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunya».

Llach serà el protagonista del concert, i al seu voltant s’aplegaran una sèrie d’artistes -principalment músics- que acompanyaran el de Verges interpretant cançons del seu repertori. Els artistes que el mateix Llach ha convocat són Els Catarres, Joan Dausà, Gemma Humet, Suu, Natxo Tarrés, Joan Reig, Montse Castellà, el Mag Lari i Marta Carrasco. Cases, que va treballar del 1983 al 1990 com a director musical i arranjador del cantautor, s’encarregarà de la direcció musical de l’espectacle, mentre que Lluís Danés, que ja va ser l’artífex d’una gran exposició sobre Llach a l’Arts Santa Mònica, en serà el director escènic.

«La meva obsessió és que sigui un concert, i un espectacle bonic i emotiu», explicava Llach que ha descartat que aquest retorn als escenaris tingui continuïtat. «Professionalment no m’he plantejat cantar mai més però en canvi no em puc negar, per convicció personal, a participar en coses que aquesta societat pateix i la subleva», subratllava. «El que us puc dir és la il·lusió immensa que tinc i unes ganes de pujar a l’escenari, que feia més de vint anys que no tenia», confessava. Lluís Llach, que ha estat vinculat a Debat Constituent des del seu inici, explicava que la iniciativa del concert ha sorgit de forma «natural» i «com a possibilitat de fer-se possibilitat i autofinançar-se». Gabriela Serra, també membre de la coordinadora i exdiputada de la CUP, concretava altres objectius de l’esdeveniment: «Volem posar reflexió, opció i decisió al crit per la vida, al crit del nostre país per un altra manera de viure i de mirar el futur, i volem que el concert ens ajudi a ampliar-hi i aprofundir-hi». El concert té com a lema «Lletra per a la música i la vida».