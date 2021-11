Ser un déu no és pas senzill

Què li passa a un déu quan el seu darrer creient perd la fe? La resposta, evidentment, no és gens agradable, tot i que passada per la ironia i l’esbojarrat imaginari de Terry Pratchett es converteix en tota una experiència.

El Gran Déu Om aterra entre els homes encarnat en una tortuga bòrnia obligada a confiar la seva supervivència en un etern –i poc viu– novici. I, per si tot això no fos poca cosa, ben aviat es veu immersa en una missió diplomàtica que pot desencadenar tota una guerra religiosa entre els seus teòrics seguidors monoteistes i un poble politeista i que és considerablement més avançat.

Una premissa tan esbojarrada com aquesta és el punt d’inici per a Pratchett per elaborar amb Déus menuts una crítica mordaç a la religió usada sobretot com a arma política. Una crítica, això sí, plena de referències i acudits de caire històric que ubiquen l’escriptor anglès en el lloc preeminent que li correspon per justícia.

De nou amb traducció d’Ernest Riera, l’editorial Mai Més publica així el quart títol rescatat del fons Pratchett. Un llibre, aquest, que pertany al cicle de novel·les independents de les sagues del Discmón, tot i que estar ambientat en aquest univers i incorpora nombroses aclucades d’ull per als lectors habituals.