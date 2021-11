Cineclub projecta avui The Farewell, en una sessió organitzada amb la col·laboració de la Mostra de cinema espiritual. Aquesta pel·lícula independent estatunitenca suposà el segon treball de Lulu Wang i representà la seva consagració internacional, després de la reeixida presentació en l’edició del 2019 del Festival de Sundance.

El film narra el conflicte interior que ha de resoldre la Billi Wang, una noia amb una vocació literària que va néixer a la Xina però que ha crescut als Estats Units. Una jove que sempre ha mantingut, malgrat la distància física, un lligam emocional molt intens amb la seva àvia, Nai Nai. La protagonista decideix anar a la Xina i retrobar-se amb ella quan s’assabenta que l’àvia té un càncer terminal. Però l’afectada desconeix l’abast de la seva malaltia i la seva família pretén enganyar-la muntant una festa (un casament) que té com a objectiu esdevenir un comiat. La Billi no està d’acord amb la decisió dels seus parents i es planteja quina és l’opció ètica més adequada perquè pensa que tota persona ha de poder assumir lliurament el seu destí i la seva mort. El film és declaradament autobiogràfic i reprodueix un episodi vital decisiu en la trajectòria de la realitzadora, que, com la Billi, el seu alter ego, també és una dona que està dividida entre dues civilitzacions (Occident i Orient). The Farewell desgrana tot un seguit de qüestions transcendents: el retrobament amb les arrels, el xoc inevitable de cultures, la imperiosa necessitat que hom pugui viure coherentment amb les seves idees. Però la notable cineasta té l’encert de plasmar totes les seves reflexions i records, certament suggeridors, amb un drama intimista, gens pretensiós i embafador, traçat amb finor, perspicàcia i harmonia. I Wang també incorpora unes dosis d’humor (la figura sorneguera de l’àvia) que contribueixen a fer que el resultat final regalimi una humanitat tan sensible i convincent com propera. Una miniatura deliciosa i emotiva que ens ha revelat una altra creadora recomanable que integra en la seva filmografia dos mons.