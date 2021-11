Quinze dies abans que aixequi la persiana el mític bar Gris del Barri Antic de Manresa, Nico Gutiérrez, empresari d’oci nocturn amb més de trenta anys d’experiència en el sector, inaugurarà al polígon dels Trullols el nou Skelos. Serà el proper dissabte 27 de novembre. Gutiérrez, propietari del local del carrer Nou del mateix nom, que va estar obert del 1986 al 2014, vol traslladar «l’esperit de l’Skelos» a la sala que havia estat Villa Lola, als Trullols (c/ Agustí Coll, 34). Explica que van desestimar tornar a obrir el local del centre de Manresa per les dimensions: «És massa petit». Gutiérrez, que va participar amb el Grup Ítaca en l’arrencada de Seven Seven, tirarà endavant aquest nou local d’oci nocturn a Manresa, així com la imminent reobertura del bar Gris, amb el seu fill, Nico.

Responsables del restaurant i local de copes Club Soda, ubicat al Tennis Manresa, i de Casablanca, el nou Skelos vol aprofitar, diu Gutiérrez, l’«emblemàtica marca de l’antic local del carrer Nou» per congregar un públic d’entre 25 i 55 anys: «Després de la pandèmia vam detectar que a Manresa no hi havia llocs per a una franja d’edat més adulta, que tot se centrava en una oferta per a gent molt més jove». La intenció de la sala Skelos dels Trullols és obrir els divendres amb una programació de concerts i els dissabtes com a discoteca. «Volem ser una mena de Luz de Gas a Manresa», apunta Gutiérrez. El remodelat espai tindrà diferents tipus de decoració, «victoriana, art decó i tipus Studio 54, amb les grans boles de discoteca», perquè la intenció inicial, apunta Gutiérrez, és «sorprendre els clients». La sala Skelos és a sobre de Casablanca –discoteca d’estiu–, que, amb una carpa climatitzada, habilitarà una part del seu espai amb taules, cadires, barra i discjòquei, també per a ús dels clients de la nova discoteca. En total, entre els dos espais, 1.175 metres quadrats. Els horaris seran els de discoteca, amb obertura a les 12 de la nit, tot i que, com explica Guitérrez, «no allargarem fins a les 6, tancarem una hora abans aproximadament».

L’oferta de concerts que proposarà el local, apunta, oscil·larà entre grups de versions, i la pretensió, «ara és molt més factible», assegura Gutiérrez, de portar al nou Skelos «grups de la moguda com Los Rebeldes i La Unión». La programació musical, però, «no començarà fins al gener». Aquest primer mes i mig, diu, «amb les festes posteriors als sopars de Nadal ja anirem fent».

I si l’objectiu és recuperar «l’essència» de l’antic Skelos, a la música que es podrà escoltar a la nova sala no hi faltarà temes clàssics de remember, tot i que combinant-ho amb «molta música actual». El reggaeton, però, «es quedarà a baix», afirma.

L’emblemàtic bar Gris tornarà aquest desembre

Amb l’objectiu d’obrir portes la segona setmana de desembre, el bar Gris, tancat amb aquest nom fa 13 anys, vol recuperar «els bars musicals de tarda», explica Gutiérrez. La idea és obrir cada dia (exceptuant probablement dilluns) de 6 a 12 de la nit i, de dijous a dissabte, fins a les 2 de la matinada. «Bona música, reunions d’amics i menjars senzills però de qualitat», apunta. El local, diu, conservarà, amb una neteja de cara, l’antiga fesomia.