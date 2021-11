Un jutjat penal de Barcelona ha absolt l'escriptor i advocat català Ildefonso Falcones del delicte de frau fiscal de 744.000 euros pels drets d'autor de les seves obres i pel qual la fiscalia li demanava sis anys de presó. La magistrada del jutjat penal número 25 considera que no s'ha pogut demostrar que Falcones signés contractes ficticis amb empreses en paradisos fiscals per cedir-los els drets d'autor i desviar els beneficis a l'estranger. En tot cas, considera que cap de les quotes defraudades superaria els 120.000 euros anuals i, per tant, no es podrien considerar delictives.

Segons considera provat la sentència, Falcones va registrar 'La catedral del mar' el 1999 però no va ser fins el juliol del 2004 que va signar un contracte amb una agència literària i va acordar-ne la publicació amb l'editorial Random House Mondadori. El novembre del 2004 l'autor va cedir els drets d'autor de l'obra al seu bufet d'advocats, compartit amb l'esposa, per 3.000 euros per a totes les llengües i modalitats d'edició i per temps indefinit. L'endemà d'aquesta cessió, el bufet va signar el contracte d'edició amb l'editorial per publicar el llibre en castellà a tot el món per 10.000 euros i poques setmanes després van fer-ho per publicar-lo en català per 3.000 euros més.

Va ser l'any següent, el 2005, quan el germà, representant el bufet d'advocats, va cedir els drets de l'obra per tot el món a una societat dominicana per 60.000 euros, però reservant-se un 20% dels beneficis per al bufet. El 2006 l'escriptor va cedir els drets de les seves properes deu obres literàries a una empresa propietat del seu germà per 3.000 euros mensuals, amb una reserva del 20% dels beneficis econòmics per al propi autor i amb la condició que liquidés un deute de 106.000 euros amb Hisenda.

Els següents anys, els drets de les obres es van anar cedint a diverses empreses. El 2010 l'autor, el seu bufet d'advocats i empreses del seu germà van firmar a la República Dominicana una renovació dels drets d'autor de les obres per les versions audiovisuals. A més, una empresa dominicana del seu germà es comprometia a facilitar un habitatge a Falcones a Barcelona valorat entre 2,5 i 4 milions d'euros amb lloguer amb opció de compra. El 2011 l'empresa Mezzanine Investments va comprar un habitatge al barri de Tres Torres per 1,9 milions d'euros que va llogar al bufet d'advocats i que aquest va cedir a la dona de Falcones perquè hi visqués el matrimoni.

El matrimoni va aprofitar l'amnistia fiscal promoguda pel govern del PP per regularitzar diners que tenia a l'estranger, 1,3 milions en total. Altres despeses i retirades de diners es consideren prescrits penalment.