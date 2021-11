El teatre Kursaal acollirà demà el lliurament dels Premis Regió7 2021. L’acte tindrà lloc a les 8 del vespre i es podrà seguir per la web del diari. Aquest any, l’acte serà un tribut a l’emprenedoria, el relleu generacional i a la tasca social d’institucions i personalitats.

Els premis Actius Socials i Ambaixador van a parar al SIAD de Manresa i a Miquel Vilardell, que donen a la llista de guardonats un fort component social a través del reconeixement d’un servei que dedica una atenció especial a la violència domèstica i d’un metge d’amplíssim recorregut que dona el seu nom a la reflexió més rigorosa que s’ha fet sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Els premis Empresa i Ciència coincideixen a reconèixer dues trajectòries marcades per la capacitat emprenedora i l’ambició. El reconeixement empresarial és per a Conserves Ferrer, una companyia familiar amb seu a Santpedor que, partint de Sant Llorenç de Morunys, ha crescut fins a escampar els seus productes pel món; i el guardó Ciència i Tecnologia és per a Sateliot, una companyia fundada pel manresà Jaume Sanpera que ha portat l’ambició encara més enllà, fins a situar un satèl·lit en òrbita. Els premis Esports i Cultura van a parar a dues dones que representen la generació que ha assolit la plenitud i la que pren el relleu: Mont Plans, una de les grans actrius de l’escena catalana, nascuda el 1948, i Mireia Badia, nascuda el 1996 i enguany enfilada al subcampionat del món d’enduro.

També és una glossa al relleu generacional el premi Comunicació, que és per al degà dels periodistes de la Catalunya Central, Josep Tomàs Cabot, però inclou enguany un accèssit per a Nadine Romero. El jurat ha volgut traçar un cercle entre un representant destacat del periodisme tradicional i les noves tecnologies de la comunicació, una realitat emergent que encara no ha assolit un nivell de maduresa, però que, en el cas de la tiktoker manresana, mereix un subratllat per haver aconseguit desenes de milers de seguidors en català.

Un acte obert i amb entrades disponibles

Enguany, l’acte torna al gran escenari del Passeig de Manresa amb tot l’aforament disponible. Les persones interessades a assistir-hi que no hagin estat convidades directament pel diari poden aconseguir una invitació entrant a la web kursaal.cat. Previ registre, hom pot triar una localitat. L’acte durarà entorn d’una hora i quart, serà presidit per un membre del govern de la Generalitat i per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i al final se servirà un piscolabis al vestíbul i al pati.