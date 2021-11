El manresà Jaume Sanpera Izoard ha estat l’ànima del projecte Enxaneta, el primer satèl·lit llançat a l’espai que funciona amb tec nologia 5G per connectar l’internet deles coses i amb el qual Catalunya va iniciar la seva aventura espacial. Enxaneta és fruit de l’empresa Sateliot, que Sanpera va cofundar i de la qual és director executiu.

Jaume Sanpera (1966) ha estat un home vocacionalment emprenedor. Fill d’una família de comerciants amb una reconeguda presència a Manresa (El Petit Príncep, Novias Izoard, Stock), Sanpera es va llicenciar en enginyeria de telecomunicacions i va completar la seva formació amb estudis empresarials a Esade. La primera empresa, Tecnotrends, la va fundar el 1998, amb només vint-i-dos anys. Posteriorment va crear Ambientum.com, la xarxa social Festuc, l’enginyeria multimèdia Cidec i el 2003, la companyia de telecomunicacions Eurona. Aquesta última, especialitzatada en el servei d’internet en entorns rurals, va ser la primera empresa catalana a cotitzar, l’any 2010, al mercat alternatiu borsari. El 2018 va abandonar la presidència d’Eurona, quan la companyia facturava més de seixanta milions d’euros. «Sóc de fer néixer i créixer projectes», explicava llavors a aquest diari aquest manresà inquiet, que ja preveia mantenir-se al sector de les telecomunicacions.

Sanpera va ser també conseller delegat de Cerbium Holding, que agrupava diferents empreses, com la consultora tecnologica Texting Big Data i també el portal de lloguer d’apartaments per a les vacances Only Apartaments, que també va entrar a cotitzar al mercat borsari alternatiu.

Amb Sateliot, una empresa plena d’enginyers, Sanpera es proposa donar connectivitat a l’internet de les coses amb una característica diferencial: fer-ho amb un protocol 5G. Amb la seva empenta empresarial ha estat capaç de donar forma a una empresa que posa en òrbita baixa petitls satèl·lits. L’Enxaneta és un dispositiu de 30 cm per 10, que conté un xip en el qual hi ha escrites dues ciutats del món: Brindisi, d’on és el cofundador de Sateliot, Marco Gudalupi, i Manresa.